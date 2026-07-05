6月外匯存底可能下滑 Q1干預情形也將揭曉

中央銀行6日將公布6月台灣外匯存底金額，以及央行在第1季於匯市的干預金額。預估6月台灣外匯存底金額將呈月減，而央行在第1季於匯市的干預將呈「淨賣匯」。

匯銀人士分析6月外匯存底金額減少的原因，包含6月外資賣超台股提款出走，以及美元指數回升，非美貨幣貶值，預估6月外匯存底恐較5月下滑；6月外資累計賣超台股6,017.9億元，新台幣匯價6月貶值4.53角，貶幅1.4%，月線收黑。相較來看，5月外匯存底6,050.74億美元，較4月底增加25.86億美元，續創歷年次高水準，主因來自外資流入及主要貨幣兌美元匯率變動帶來的評價利益，5月外資淨匯入約60億美元。

截至5月底，外資持有台灣股票、債券及新台幣存款餘額合計折算達1兆8,956億美元（約合新台幣61兆）約當外匯存底的313%，無論金額或占比均改寫歷史新高。預估6月，台股加權指數續創新高，台股市值亦同步登高，外資持有台灣股票、債券及新台幣存款餘額仍將維持高檔。

中央銀行亦將公布今年第1季央行干預數據，根據央行公布數據顯示，累計第1季外資「抓美元」淨匯出約194億美元。在外資淨匯出壓力下，央行穩匯提供美元流動性，預估今年第1季央行仍將「淨賣匯」，連二季呈現「淨賣匯」。

央行2025年發布的台美匯率聯合聲明內容延續雙方長期溝通的原則有二，一，不應操縱匯率，以避免阻礙國際收支之有效調整或取得不公平的競爭優勢；二是干預匯市係以因應匯率的過度波動或失序變動為主，且宜採雙向干預。