AI熱潮不墜 6月出口旺估寫連32紅 年增率為42％至49％

財政部9日將公布6月出口統計。財政部表示，AI熱潮延續，再加上我國在高階晶片以及伺服器擁有強大的製造優勢，預估6月出口規模將達759億美元至795億美元，年增率為42％至49％，穩穩邁向連32紅。

展望未來，財政部分析，全球經濟成長步調仍受中東地緣政治衝突、美國貿易政策調整等不確定因素約制，但隨AI應用持續深化，雲端服務業者資本支出維持高檔，各國積極建置AI基礎設施，帶動相關產品需求成長，加以我國半導體先進製程及高階封裝產能陸續開出，皆有助支撐外銷動能，今年第2至4季出口規模均可望維持逾2千億美元。

其中，5月出口值上升至784.8億美元為歷年單月次高，年增率為51.7％，為連續31個月的正成長。財政部官員分析，主要有三大原因，包括全球AI基礎設施的建置熱潮持續推升先進晶片、伺服器以及相關零組件的需求；部分科技產品更新換代前的備貨周期已陸續啟動；電子業供應鏈的瓶頸以及國際原物料行情上揚，帶動出口產品的價格調升。

同時，5月進口值首度跨越600億美元的大關，達605.7億美元史上新高，年增率54.9％。官員解釋，主要受AI產業鏈的國際分工以及國內出口生產需求的擴張，其次是民間科技業的投資動能維持充足，第三個是國際原油以及基本金屬行情的翻揚。

5月主要貨品出口多較去年同月成長，資通與視聽產品、電子零組件增幅各達75.2％、56％，電子零組件規模值創單月新高；排除兩貨類的出口平均增14.7％，其中礦產品因油品價格推升及基數低，出口增72.4％，機械因全球半導體業積極擴產及AI相關需求外溢，出口值也創高，年增22.7％，電機產品增33.4％。

5月對五大市場出口均呈雙位數上升，其中對東協出口規模、年增率90.8％，齊創歷年單月新高；對美國、歐洲分別年增47.9％、40.3％，對中國大陸與香港、日本各增35.4％、32.3％，對陸港出口值亦為單月最高。