綠領人才缺工23萬人超夯！五成以上不限年資 薪資中位數達 57K

畢業季綠領工作夯！平均每月近3萬職缺創10年新高，AI綠領需求5年翻倍，企業更面臨23萬人才缺口。環境部4日攜手104人力銀行發布《2026上半年綠領人才就業趨勢報告》指出，在淨零轉型、AI快速發展及國際永續規範推動下，綠領人才已成為企業爭相延攬的新目標，薪資也優於一般職缺。

報告指出，今年上半年平均每月綠領工作機會達2萬9,733個，創近10年新高，較去年同期增加16.6%，遠高於整體就業市場1.2%的增幅；平均每月也有4,299家企業招募綠領人才，占整體徵才企業近8%，顯示綠領人才需求持續升溫。

環境部國家環境研究院院長張順欽表示，今年是台灣淨零轉型的重要里程碑，包括碳費正式開徵、歐盟碳邊境調整機制（CBAM）正式上路，以及企業年報開始接軌IFRS S2永續資訊揭露，企業面臨的不只是法規要求，更需要大量具備永續及環境專業能力的人才，因此綠領人才需求正快速擴大。

薪資方面，綠領人才也展現明顯優勢。具備綠領專業技能者，最近一份工作月薪中位數已達5.7萬元，薪資前25%超過7萬元，若進入上市櫃公司更提高至7萬6,667元；其中軟體工程及工程研發等職務，薪資前25%更突破10萬元。

另一方面，企業刊登綠領職缺時，有36%採薪資面議，高於整體職缺的16%，起薪中位數也達4萬500元，高於整體職缺3萬8,700元，顯示企業願意提供更具競爭力的待遇搶才。

不過，綠領人才供給仍跟不上需求。報告指出，目前全台約120萬個工作機會中，有82萬個職缺要求至少具備一項綠領專業技能，但符合資格且主動應徵的求職者僅約59萬人，人才缺口高達23萬人，約有28%的綠領職缺無法立即找到合適人才。具備綠領技能的求職者平均可對應2.2個工作機會，也高於一般求職者的1.5個，顯示企業搶才情況相當明顯。

AI也正重新定義綠領工作的樣貌。報告顯示，今年上半年平均每月已有812家企業招募AI綠領人才，占綠領徵才企業近兩成，平均每月提供4,315個AI綠領工作機會，五年來成長超過兩倍。AI已逐步導入碳盤查、設備維護、智慧製造及綠色產品開發等工作，企業對人才的期待，也從單一專業能力轉向兼具AI應用與綠領知識的跨域能力。

此外，報告也指出，近九成綠領職缺最高學歷要求為大學以下，超過五成職缺不設工作年資限制；其中業務銷售、金融專業、操作技術及專案產品管理等職缺，更有超過五成不限科系背景，代表非理工科系畢業生同樣有機會投入綠領產業，在淨零轉型趨勢下開拓新的職涯發展。

綠領人才薪資中位數57K。圖／環境部提供

AI 綠領工作機會平均每月達4,315個。圖／環境部提供