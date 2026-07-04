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油價再降！中油：下周汽油調降0.6元、柴油調降0.7元

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指標油價續跌至每桶67美元 中油：下周汽油每公升降0.6元

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
指標油價續跌至每桶67美元，中油宣布下周汽油每公升降0.6元、柴油降0.7元。圖／中油提供
指標油價續跌至每桶67美元，中油宣布下周汽油每公升降0.6元、柴油降0.7元。圖／中油提供

國內油價連三降。中油4日宣布，自下周一（6日）凌晨零時起至7月12日晚上12時止，汽、柴油各調降0.6元及0.7元，分別為92無鉛汽油每公升29.8元、95無鉛汽油每公升31.3元、98無鉛汽油每公升33.3元、超級柴油每公升28.8元。

中油指出，美伊目前持續協商，但在荷莫茲海峽全面開放自由通航議題上，尚未達成共識，國際油價震盪後小跌。根據油價公式，上周指標油價每桶69.8美元，本周67.05美元，新台幣匯率貶值，考量匯率後指標油80％變動幅度為下跌2.82％。

美伊戰爭2月28日開打，中油表示，自2月28日至7月5日執行專案平穩各項措施，汽、柴油合計仍吸收約167.1億元，以及日韓等亞鄰國家油價補貼情形，經整體評估，政府擴大貨物稅減徵，汽、柴油分別吸收3.7元及2.1元，7月6日至7月12日國內汽、柴油價格分別調降0.6元及0.7元。

中油6月22日起連續3周調降國內油價，汽油3次累計每公升調降2.6元，柴油2.2元。

中油 油價 美伊

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