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半導體股疲軟 投資人憂漲勢到頂

聯合報／ 編譯湯淑君／綜合報導

半導體股截至第二季末似已完全接掌股市。費城半導體指數三個月來暴漲百分之九十，美光一年內股價狂飆百分之七百三十，凸顯人工智慧（ＡＩ）錢潮再度湧入晶片股。眼見半導體股近日漲勢已露疲態，投資人想問：半導體股是否已觸頂下滑？後市展望如何？

投資人「害怕錯過」（ＦＯＭＯ）心態驅動晶片股漲勢。投資人在踴躍參與派對的同時，擔心半導體股漲到頂的焦慮感也油然而生，記憶體股備受關注，畢竟這產業受景氣影響的惡名昭彰。「大賣空」原型人物貝瑞表示，已加碼放空ＡＩ股，理由是記憶體晶片大廠三星和ＳＫ海力士宣布大規模投資ＡＩ與半導體，可能標幟ＡＩ泡沫「結束的開始」。

有些晶片大買家不畏下一波半導體景氣下沉，美光上周就表示和客戶敲定一系列長期協議，包括五年期供應約，即使景氣果真向下沉淪，產品價格底部也有支撐。

雖然晶片景氣上升循環不會永遠持續，但目前尚難斷定這波景氣即將告終，只是半導體股今年來漲幅巨大，投資人焦慮不無道理。

半導體 晶片 費城半導體

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