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亞洲生技大會 聚焦三主軸

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導
亞洲生技大會舉行展前記者會，生物產協獎章委員會召集人張文昌（左起）、亞洲生技大會主席李鍾熙、生物產業發展協會理事長劉理成及秘書長林治華合影。記者謝柏宏／攝影
亞洲生技大會舉行展前記者會，生物產協獎章委員會召集人張文昌（左起）、亞洲生技大會主席李鍾熙、生物產業發展協會理事長劉理成及秘書長林治華合影。記者謝柏宏／攝影

全球生技產業年度盛會「BIO Asia–Taiwan 亞洲生技大會」將於7月15日至19日盛大登場，主辦單位台灣生物產業發展協會昨（3）日表示，今年大會以「亞洲創新，引領全球」為主題，聚焦精準投資、AI x 藥物x 臨床試驗，以及供應鏈三大議題，要打造為亞洲生技產業交流及媒合的第一大平台。

大會首日論壇將以「Speed to Patients-加速上市、造福病患」為主軸，透過AI與產業鏈整合，銜接今年五大全球發展趨勢主題，涵蓋藥物設計、非臨床測試，臨床試驗、整合製造與供應鏈，以及數據驅動決策，將有助於大幅縮短生醫產品及服務開發時程並提升成功率，展現亞洲在全球創新競賽中的速度優勢。

台灣生技產業發展協會表示，今年展會將匯聚22個國家、900家企業、2,300個攤位，展現台灣生技產業持續創新、積極拓展國際合作的成果。展覽產業鏈規劃23個展區，涵蓋CDMO、製藥 設備與實驗室儀器、細胞治療與再生醫療、生技服務等領域，完整呈現生技產業從研發、製造到商業化的產業鏈布局。

除藥華（6446）、中裕、逸達、長聖、昱展、台新藥、友霖等推出新藥佳績外，今年更聚焦CDMO、細胞治療與再生醫療，以及製藥設備與儀器三大亮點專區，呈現全球最受關注的生技發展趨勢與最新技術成果，並促進跨域交流與國際合作。

今年展會共吸引22個國家參展，並組成16大國家館，還有英國、中國、韓國、馬來西亞、新加坡、法國等多國 企業參展。展覽現場也匯聚藥華藥、保瑞等十多家海內外企業，展示生技醫藥、醫材、智慧製造、研發及生技服務等最新成果。另有經濟部、衛福部、國科會、國衛院等八大政府主題館，與中國醫、成大、臺大、北醫、北科大等十餘大學研機構，共同分享在生醫領域的創新進展。

大會論壇部分，目前已有百餘位重量級講員將在論壇分享，包括國際醣分子權威前中研院院長翁啟惠，發現外泌體（Exosome）運作機轉獲得2013年諾貝爾獎得主藍迪．謝克曼（Randy Schekman）教授；以及生技連續創業家及投資者與公益倡議大師魯迪．鮑爾斯（Rudi Powels）等。

在AI應用的部分，大會也邀集全球AI生醫領域重量級專家與企業來台，共同探討AI如何加速新藥研發、提升臨床成功率，重塑全球新藥研發產業鏈。大會特別邀請以AI新藥研發聞名並成功推動多項候選藥物進入臨床階段的Insilico Medicine及被譽為全球AI驅動藥物設計先驅的Schrödinger、共同探討AI如何改變傳統藥物開發模式。

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