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國營事業年終最高4.4個月 四大事業考績全拿甲等

經濟日報／ 記者洪安怡／台北報導
經濟部四大國營事業員工喜迎大紅包。 路透
經濟部四大國營事業員工喜迎大紅包。 路透

經濟部四大國營事業員工喜迎大紅包。經濟部昨（3）日正式核定所屬中油、台電台糖台水等四大國營事業，2025年度考績全數拿下甲等，依規定將發放最高2.4個月績效獎金，以及最高2個月考核獎金，合計每名員工最多可領取4.4個月年終。

檢視各事業體最新財報與統計年報，營運表現呈現兩樣情。受惠於電價調整與成本控制，台電去年轉虧為盈，稅後純益高達746.3億元，寫下歷來獲利最豐收的一年；台糖則在業外收入挹注下，去年稅後純益約74.8億元，同樣創下歷史新高。

虧損方面，台水因電價調漲推升營運成本，去年稅後淨損51億元；虧損最重者為中油，因認列127.8億元的海外礦區資產減損，去年稅後淨損約110.3億元。

由於部分事業體出現虧損卻仍獲甲等考績，經濟部國營司解釋，中油去年經營虧損，主要受國際情勢變動影響甚鉅，且持續配合政府政策穩定物價，維持供應國內廉價油氣；台水更是長達32年未調漲水價，並持續投入改善水質工程及精進降低漏水率，去年底漏水率已順利降至11.5%。若加計上述政策負擔金額，中油與台水實質上亦屬獲利，因此四大國營事業均獲行政院認可，核給甲等考績。

有關獎金的評定標準，經濟部國營司說明，可分兩大區塊。其中「績效獎金」由專家學者組成「經營績效獎金審議會」，檢視各事業獲利狀況並扣除政策分擔虧損，確認各事業達成法定預算盈餘目標後，依規定給予最高2.4個月獎金。「考核獎金」則依據四家事業整體經營表現情形綜合評定，涵蓋「業務經營、財務管理、生產管理、企劃管理、人力資源管理、環保工安及其他」等七大面向。

台糖 台水 台電

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