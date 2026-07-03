快訊

逛好市多也能買房！220萬元太空艙含廚房、衛浴、家電 網笑：還差一塊地

致癌油流向全台300家業者 味全、國防部、好樂迪都中鏢

文化幣第3季啾啾妹接棒代言 暑期任務開跑

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
「博物挑戰 藝文通行」 文化幣第3季啾啾妹接棒代言。文化部／提供
「博物挑戰 藝文通行」 文化幣第3季啾啾妹接棒代言。文化部／提供

2026年文化幣自元旦開放領用至今，領取人數逾137萬人，領取率突破67.50%，消費金額累積達11.1億元。文化部表示，第3季文化幣代言人由「啾啾妹」接棒，以「博物挑戰 藝文通行」為主題，邀請青少年暑期透過文化幣體驗展覽、參與任務、蒐集徽章，打造專屬夏日文化地圖。

文化部表示，今年文化幣除常態化發放13至22歲每人1,200點文化幣外，也持續透過APP遊戲化機制、各季代言人及主題任務等方式，鼓勵青少年展開多元文化探索，同時支持台灣藝文產業發展。

第1季由「黃阿瑪的後宮生活」陪伴青年走進電影院欣賞國片；第2季則以表演藝術為主題，由「啤下組織」帶領青少年進入劇場欣賞演出。

第3季由「啾啾妹」化身文化探險隊隊長，邀請大家利用暑假深入博物館、地方文化館、文資場域及各式藝文空間，完成所在館所或場域的「暑期出任務」活動並打卡1次，再累積博物館類或文資保存與社區營造場域不限金額消費二次（包含門票），即可獲得第3季的啾啾妹「時令感應」徽章。

文化部表示，暑假期間全台各地博物館與文化場館也將推出豐富活動，包含特色展覽、夜間開館、文化體驗、地方走讀及親子互動活動等。

如故宮博物館推出「故宮AR導覽」，讓故宮文物動起來；國立傳統藝術中心推出「傳藝出任務系列」，以變裝體驗、織布魂覺醒等手作、帶入體驗的方式，讓青少年可以體驗傳統藝術文化；工藝中心推出手作體驗，自己動手做感受工藝的美。

國家漫畫博物館籌備處、國立新竹生活美學館、國立彰化生活美學館、國立台南生活美學館、國立台灣美術館等，皆推出適合青年參與的暑期活動與展覽，希望讓更多青少年利用暑假期間走進博物館，進而成為未來「逛」博物館的習慣。

文化部表示，目前第3季代言人「啾啾妹」已正式在文化幣APP上線，歡迎青少年朋友跟著啾啾妹一起前往各地藝文場域，挑戰暑期文化任務、蒐集限定徽章，還有機會獲得限量IP聯名周邊商品。

文化部 博物館 元旦

延伸閱讀

社教、博物館暑假「MUSE大玩家」提供780場活動 集章可抽獎

故宮南院親子藝術月登場 暑假看展解謎還能獲得限量文具

韓國客增！故宮力推多語導覽 攜手文大開設韓語導覽人才課

全國中小學聽障學生夏令營 謝國樑晚宴：比手追浪、海洋同行

相關新聞

打爵士鼓找到成就感盼回饋社會　泡泡龍症罕病生摘總統教育獎

2026總統教育獎今於總統府舉行頒獎典禮，由賴清德總統親自頒獎勉勵60名獲獎學生。新北市土城國小學生王柏權患有先天性表皮分解性水泡症，但他克服身體疼痛，綁著繃帶打爵士鼓，期望成為爵士鼓教師；台大學生洪嘉璐自幼經歷重度聽損與意外失聰，經努力後能說流利的中、英文，她盼赴美留學，回台後建立適合聽障者的英語學習環境。

AI時代衝擊…家長擔心孩子未來 集中選二類組

AI進入教育現場，如何避免「大腦外包」，成為當今親師生一大課題。家長認為，陪伴孩子一起學習AI科技，給予經驗建議，可避免價值觀受影響；學者直言，使用AI工具要具思考能力，而非全盤照抄；產業界則說，AI逐步取代的職能，而非人才。

臺灣漫遊錄韓文譯者金依莎 盼搭起台韓文學交流橋梁

「臺灣漫遊錄」在全世界受到歡迎，韓國也不例外；韓文版譯者金依莎接受中央社專訪表示，雖然一度為了找出版社到處奔波，不過她一...

楊双子接受芬蘭第一大報專訪 盼世界認識台灣故事

芬蘭第一大報「赫爾辛基日報」（Helsingin Sanomat）大篇幅刊出國際布克獎得主楊双子專訪，並同時發布「臺灣漫...

影／不必孤軍奮戰！台南首推「教師合理管教全攻略」建構三級支持系統

近來校園管教議題備受關注，台南市政府今天由市長黃偉哲偕同教育局舉行記者會，宣布將編訂「台南市國中小教師合理管教全攻略手冊」，強化教師專業管教支持與親師溝通機制，打造更友善校園環境。

首屆AI教育年會在新北 250名教育工作者探索AI教育發展新方向

「2026台灣AI教育年會」上午在新北市淡水開幕，匯聚全台250名校長和教師展開3天2夜課程研習，共同探索AI教育發展新方向，會後將建立數位典藏平台和全國教師分享，教育部長鄭英耀亦特地到場勉勵。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。