查檢麥寮同型起火風機 台電：6月底完成報能源署審查

2日第9號颱風巴威生成，3日第10號颱風梅莎也長成，預期台灣下周將面臨颱風威脅。水利署3日下午召開防汛整備視訊會議，盤點0625豪雨災情較嚴重的台南、高雄、屏東等地區，搶修險辦理情形，並以最嚴格情境要求各分署整備。目前，全台主要水庫除了曾文+烏山頭外，其餘蓄水情況均為高水位。

2026-07-03 19:24