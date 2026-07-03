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查檢麥寮同型起火風機 台電：6月底完成報能源署審查
台電雲林麥寮風力發電機組5月底發生起火事故，台電先前規劃1個月內完成所有同型機組的查檢工作。台電今天表示，76部風機已於6月底前檢查完畢，結果已報能源署審查；能源署回應，預計後續會組委員會做相關處理。
台電公司麥寮風場17號機組5月31日起火。經濟部先前要求台電1個月內完成76部同類型風機巡檢，並請能源署3個月內針對巡檢結果，包括維護管理、運轉要求等，提出精進作業。
台電今天回覆中央社提問時說明，為確保風機運轉安全，已依據經濟部指示，Vestas相同機型76部風機已於6月底前全數完成檢查，相關檢查結果已提報能源署審查中。
能源署副署長陳崇憲接受電訪時表示，剛收到資料，預計後續會組成委員會做相關處理。
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