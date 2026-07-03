天豐新能源尋找重返市場機會：審慎評估3-3、不排除併購機會

台灣離岸風電近年遭遇亂流，面臨開發商退出，或是母公司下市等危機，但經濟部仍持續推動離岸風電區塊開發，3-3期選商已正式受理收件，9月底截標。先前未參與3-1、3-2開發的天豐新能源（Skyborn Renewables）3日表示，完成雲林離岸風電專案後，有意願繼續參與台灣離岸風電，計畫透過併購或尋求合作夥伴方式，重新切入市場。

天豐新能源原本為離岸風電3-1期得標的開發商之一，但因認為場址規模不符經濟效益、嚴格的國產化要求等原因，放棄與政府簽約，退出3-1期的開發。不過，在完成雲林離岸風電專案後，將視政策狀況評估投入3-3的可行性，未來也不排除併購機會。

天豐新能源執行長Patrick Lammers指出，雲林專案的成功是重建總部與投資人信心的關鍵，為後續的擴大投資與市場開發鋪平道路，他強調，台灣被視為Skyborne的DNA之一，具有極高重要性；同時，台灣擁有蓬勃發展的人工智慧（AI）、晶片及資料中心產業，這些產業對穩定、可靠且具競爭力的能源需求龐大，雙方形成互惠關係。

天豐認為，現在進入市場的策略不必侷限於從零參與標案，透過併購或尋找合作夥伴的方式切入更為靈活。對於開發進度停滯或有意尋求轉讓的既有專案，Skyborne可評估收購後接手開發的可能性。

至於是否接手3-1已解約的風場？天豐新能源台灣區董事長羅富彥表示，經評估行政契約框架下的2027至2028年併網時程，若無其他彈性機制，要在期限內完成開發與海上施工將有極大挑戰。公司未來評估標案或投資機會時，會以政策明確性、市場持續性及專案執行彈性為3大重點，依此審慎評估區塊開發3-3期及後續投資機會。