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接軌歐美日綠能浪潮 太陽光電產業永續發展協會力挺屋頂光電新制

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
太陽光電產業永續發展協會今日發布聲明，力挺屋頂光電新制。聯合報系資料照
太陽光電產業永續發展協會今日發布聲明，力挺屋頂光電新制。聯合報系資料照

針對內政部經濟部推動「建築物設置太陽光電發電設備標準」，明定新建、增建或改建達1000平方公尺以上的建物應強制設置太陽光電，太陽光電產業永續發展協會今（3）日發表聲明支持新制。

光電永續協會強調，此政策不僅是台灣回應氣候變遷的具體行動，更是活化都市閒置空間、解決本土產業綠電剛性需求的核心策略。面對社會大眾對該政策在「房價影響」、「設備維護」與「防災安全」上的務實疑慮，協會首度正面回應，提出專業解析以全面化解民眾隱憂。

光電永續協會指出，利用建築物屋頂發電在國際上早已是成熟的法規義務，各指標國家與城市針對新建物皆已祭出精準的管制策略。

台灣新制實施後，依內政部預估，每年可穩定增加約660MW（百萬瓦）的分散式光電容量。這些乾淨電力將直接挹注在地高耗能負載，實質舒緩市場上的綠電荒，協助本土半導體與人工智慧（AI）供應鏈大廠化解RE100與國際碳關稅（如CBAM）的「碳焦慮」，穩固台灣在國際供應鏈中的綠色關鍵地位。

不過，針對民眾最關心的安全、房價轉嫁與維運問題，光電永續協會今日也特別提出三大澄清：

一、 結構安全高於國際標準，挺過17級強風考驗

不同於一般屋頂加蓋鐵皮，新制法規嚴格強化結構安全。光電模組必須通過正、負向5400Pa以上（相當於17級風力）的機械負載試驗；系統結構皆須經過專業技師簽證，具備高強度的耐候實力。當面臨天災導致外部電網中斷時，具備光電與防災型儲能的建物能自主維持基本民生用電，讓大樓化身為「分散式微型發電廠」。此外，法規亦要求系統每2年須進行結構及電氣定期檢測，確保長期安全。

二、 建置成本占比極低，售電收益將轉為社區資產

民眾擔憂房價遭到轉嫁，光電永續協會澄清，目前光電系統建置成本僅占現代大樓總體建築成本的1%以下，比例極低。且光電具備「自主回本」特性，透過綠電憑證或發電躉售，即可全數回收初期投入成本。此後長達十餘年的發電收益，將全數轉為社區公共基金，長期來看，反而是幫住戶省荷包、讓房產增值的「綠色資產升級」。

三、 納入預售屋定型化契約，杜絕「頂樓孤兒」

為避免光電設備在幾年後因逆變器損壞或缺乏維護而變成頂樓孤兒，光電設備已正式納入成屋及預售屋買賣定型化契約規範。建商於設備移交管委會或所有權人前，須依法完成設置者變更，並提供設備登記文件、電氣承裝業及專業技師簽證等資料，作為設備驗收及後續管理依據，讓管理權責明確、程序完善。

太陽光電 經濟部 內政部

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