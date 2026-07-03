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兩颱風接力生成 水利署防汛準備：下周全台戒備

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
水利署3日下午召開防汛整備視訊會議。圖／經濟部提供
水利署3日下午召開防汛整備視訊會議。圖／經濟部提供

2日第9號颱風巴威生成，3日第10號颱風梅莎也長成，預期台灣下周將面臨颱風威脅。水利署3日下午召開防汛整備視訊會議，盤點0625豪雨災情較嚴重的台南、高雄、屏東等地區，搶修險辦理情形，並以最嚴格情境要求各分署整備。目前，全台主要水庫除了曾文+烏山頭外，其餘蓄水情況均為高水位。

水利署長林元鵬表示，針對0625豪雨致災地點，已要求各分署，務必趁這幾天的好天氣，洽請縣市政府加速搶修復舊，例如排水、護岸、抽水站等水利設施若有受損或故障，應請水利單位立即辦理搶修險全力復舊、採取應變措施或備妥太空包及抽水機因應。

若有發生溢淹橋面的情形，或橋孔曾有雜物阻塞或有顯著淤積者，則通知相關交通單位確實清除，恢復通洪能力，相關鄰近的災區包括台南高雄二仁溪、菜寮溪（曾文溪支流）、三爺溪、典寶溪，屏東的美濃溪排水、麟洛排水、東港溪、牛稠溪，宜蘭的蘭陽溪、得子口溪、美福排水、冬山河等周邊地區，均為防災重點。

視訊會議中並請縣市政府於颱洪期間，務必加強水門、抽水站操作，適時啟動水患自主防災社區（597個）及防汛護水志工（1437人），協助聯合防災。

水利署說明花蓮溪及馬太鞍溪相關整備情形，疏濬已達到2271萬立方公尺（馬太鞍溪1788萬方、花蓮溪483萬方），堤防復建工程超前完成，已恢復標準通洪能力；另辦理萬榮既有農路加高，守住水防線；已發包五標疏濬工程共600萬方，因應本年度颱洪來砂；且已於現場支援預佈大型移動式抽水機6台。

針對新生成的萬里溪堰塞湖，第九河川分署強調萬里溪河道通洪能力均大於設計通洪流量（Q100），並已完成緊急工程，包括林田山堤防堤頭施做混凝土方塊堤頂加高2公尺；林田山堤防堤頂加高再往下游延伸500公尺；林田山堤防後坡混凝土加強1000公尺；森榮一號堤防堤頂加高1公尺、長950公尺；鐵路橋下游護岸混凝土方塊堤頂加高1公尺、長100公尺；鳳林二號堤防施做混凝土方塊加強堤頭；公路橋下施做混凝土方塊加高2公尺；箭瑛大橋下游右岸預計布設2部抽水機等措施，預為防堵堰塞湖溢流後可能的災情。

水利署強調，各分署已備妥防汛塊17萬6402個、防水擋板2萬5504公尺、沙包及太空包5萬8482個；縣（市）政府大型移動式抽水機1792台，994台已預布，798台可機動調度，中小型移動式抽水機共2664台，水利署控管98台大型抽水機可機動支援。

對於21件施工中的破堤案件及148件在建工程，已要求申請破堤施工單位或施工廠商，依破堤施工計畫或相關應變計畫進行整備；與地方政府共同盤點防汛熱點，外水37處、內水83處均已完成因應措施，並提醒地方政府提前防汛部署，持續落實各項準備工作以降低災害風險。

水利署補充目前目前各水庫情形，蓄水率均良好，曾文+烏山頭合計蓄水率已從6月25日的46%提升至67%，寶山、寶二、永和山、鯉魚潭及湖山水庫均為100%，其他主要水庫如翡翠85%、新山98%、石門97%、明德92%、德基92%、日月潭95%、蘭潭＋仁義潭95%、南化98%及牡丹85%，各水庫管理單位已擬定水庫高水位操作策略，並備有高濁度應變計畫，兼顧防洪與供水。

颱風各模式降雨分析。圖／經濟部提供
颱風各模式降雨分析。圖／經濟部提供

水利署 屏東 曾文

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