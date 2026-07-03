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颱風巴威、梅莎接連生成 水利署盤點防汛整備

中央社／ 台北3日電

水利署今天表示，颱風巴威、梅莎生成，預判下週將威脅台灣。水利署署長林元鵬今天召開防汛整備視訊會議，盤點0625豪雨災情嚴重的台南、高雄屏東等地搶修險辦理情況，並要求地方水利機關加強清理橋孔、水溝等地。

水利署署長林元鵬今天透過新聞稿表示，針對0625豪雨致災地點，已要求各分署把握好天氣洽請地方政府加速搶修復舊。若排水、護岸及抽水站等水利設施受損，應請水利單位立即搶修險並備妥太空包與抽水機因應。

林元鵬提到，倘有橋面溢淹、橋孔阻塞或有顯著淤積，則通知相關交通單位確實清除。相關鄰近的災區包括台南高雄二仁溪、菜寮溪、三爺溪、典寶溪，屏東的美濃溪排水、麟洛排水、東港溪、牛稠溪，以及宜蘭的蘭陽溪、得子口溪、美福排水、冬山河等周邊地區均為防災重點。

林元鵬表示，請縣市政府於颱洪期間加強水門與抽水站操作，並適時啟動597個水患自主防災社區及1437名防汛護水志工，協助聯合防災。

關於花蓮溪及馬太鞍溪整備情形，水利署說明，馬太鞍溪疏濬量為1788萬立方公尺、花蓮溪為483萬立方公尺，共計已達2271萬立方公尺，堤防復建工程亦提前完工，恢復標準通洪能力。此外，已加高萬榮既有農路以鞏固水防線；另針對今年颱洪來砂，發包5標共600萬方的疏濬工程，並於現場預布6台大型移動式抽水機隨時支援。

針對新生成的萬里溪堰塞湖，第九河川分署強調，該河道通洪能力均大於設計通洪流量，並已完成緊急工程，包括林田山堤防堤頭施作混凝土方塊堤頂加高2公尺；林田山堤防堤頂加高再往下游延伸500公尺；林田山堤防後坡混凝土加強1000公尺；森榮一號堤防堤頂加高1公尺、長950公尺；鐵路橋下游護岸混凝土方塊堤頂加高1公尺、長100公尺；鳳林二號堤防施作混凝土方塊加強堤頭；公路橋下施作混凝土方塊加高2公尺；箭瑛大橋下游右岸預計布設2部抽水機等措施，預為防堵堰塞湖溢流後可能的災情。

水利署強調，各分署已備妥逾17萬個防汛塊、逾2萬公尺的防水擋板、5萬多個沙包及太空包；1792台縣（市）政府大型移動式抽水機，其中994台已預布，798台可機動調度。另外也備妥2664台中小型移動式抽水機，水利署控管98台大型抽水機可機動支援。

水利署表示，對於21件施工中的破堤案件及148件在建工程，已要求申請破堤施工單位或廠商，依施工計畫或相關應變計畫進行整備；也與地方政府共同盤點防汛熱點，外水37處、內水83處均已完成因應措施，並提醒地方政府提前防汛部署，持續落實各項準備工作。

水利署補充說明，目前各水庫蓄水率良好，曾文及烏山頭合計蓄水率提升至67%，寶山、寶二、永和山、鯉魚潭及湖山水庫均為100%，新山、石門、明德、德基、日月潭、蘭潭及仁義潭、南化蓄水率都達到9成，翡翠水庫及牡丹水庫則為85%。各水庫管理單位已擬定水庫高水位操作策略，並備有高濁度應變計畫，兼顧防洪與供水。

水利署提醒民眾，進入颱風季節，應隨時留意最新氣象及水情資訊，主動清理住家陽台排水孔及周邊排水溝渠。

水利署 屏東 高雄

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