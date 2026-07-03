促進台美雙投資 外交部將設「駐鳳凰城辦事處」

台灣與美國在經貿、科技、教育及供應鏈的合作交流持續深化，為加強服務我國在美台商及僑民，並促進台美雙向投資，我國政府決定在美國亞利桑納州鳳凰城設立「駐鳳凰城台北經濟文化辦事處」，目前各項籌備工作正進行中。

鳳凰城為亞利桑納州首府，也是美國西南部快速發展的重要城市。隨著我國半導體及相關供應鏈廠商陸續赴當地擴大投資，鳳凰城已逐步形成具規模且富戰略意義的科技產業聚落，成為台美攜手打造可信賴、高韌性科技產業鏈的重要基地。

外交部考量台美高科技產業合作新布局、亞利桑納州及周邊地區台商與僑民人數增加，以及我國與美國各州、市政府互動日益密切，決定在鳳凰城新設辦事處。未來駐鳳凰城辦事處將有助強化我國與亞利桑納州及鳳凰城市政府的聯繫，及時回應我商投資及營運需求，並促進雙方在經貿、科技、供應鏈、文教及人民交流等領域的合作。

駐鳳凰城辦事處成立後，也將就近為亞利桑納州及新墨西哥州的僑胞、台商及國人提供更便捷的領務服務。未來我國在美國館處數量將達14處，包括現有之華府、紐約、波士頓、舊金山、洛杉磯、亞特蘭大、西雅圖、休士頓、芝加哥、檀香山、丹佛、邁阿密及關島。

外交部將持續與駐美國代表處及駐美各辦事處共同努力，在既有的良好基礎上，進一步深化台美互利互惠的夥伴關係，並促進台美地方層級交流與產業合作。