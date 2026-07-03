中小微企業轉型條例拚9月送立院 卓榮泰：四大方向助產業升級

行政院長卓榮泰3日表示，「微型企業健身、小型企業壯大、中型企業升級、新創產業拔尖」，是政府推動《中小微企業轉型升級發展條例》的四大重要方向，上述條例涵蓋對象也將納入市場及商圈。

卓榮泰今日前往基隆市出席毅太「企業營運總部暨整體衛浴廠」啟用典禮，期勉毅太企業同仁持續努力，研發更多先進科技產品，協助政府落實「全民智慧生活圈」目標，引領國人在智慧生活上享有更高生活品質，讓台灣真正成為智慧科技島，並祝福毅太企業未來事業發展蒸蒸日上。

卓榮泰表示，每次視察公共建設推動進度時，衛浴設備是其中一項視察重點，例如2025年底出席桃園國際機場第三航廈北廊廳啟用典禮時，便特別查看北廊廳公共廁所空間規劃是否符合人性化需求；此外，2024年7月出席「國道6號東草屯休息站新建工程」啟用典禮時，也特別參觀休息站公共廁所，確認該休息站在公共廁所的設計上，兼顧性別平權，讓婦女朋友如廁時不須大排長龍。

卓榮泰指出，台灣已進入超高齡社會，政府除推動「長照3.0」外，也需與民間企業共同合作，讓長者在日常生活中，無論是否有人照顧或獨居，都能獲得生活上的支持。而今日前來要特別向毅太企業所有同仁表達肯定與感謝，多年來，毅太企業始終深耕衛浴產業，堅持「守護安全、照護健康、改善生活品質」的核心理念，並投入智慧化管理與模組化生產，不僅提高產品品質，也從源頭大幅減少營建碳排與廢棄物；同時，毅太企業以「工廠預製」的整體衛浴模式，更有助於提升工程效率，期盼毅太企業未來持續以更快速度研發更好的產品品質，協助政府在社會宅、青年宅、婚育宅等相關建設上取得更佳的工程品質與施工效率。

卓榮泰提到，政府除推動台灣高科技產業發展之外，將投入更大力道，全力協助中小微企業轉型升級，包括協助4人以下的微型企業「健身」，強化體質；協助30人以下的小型企業「壯大」；以及協助200人以下的中型企業「升級」成為大型公司，進一步與國際接軌，成為國際產業鏈的一環。此外，刻正擬定的《中小微企業轉型升級發展條例》草案，也會將新創產業納入，尤其台灣有許多年輕且具備創意與技術的「金頭腦」，希望能藉此扶植新創產業成為拔尖企業。因此，「微型企業健身、小型企業壯大、中型企業升級、新創產業拔尖」，是政府推動《中小微企業轉型升級發展條例》的四大重要方向。

卓榮泰進一步說，上述條例涵蓋對象也將納入市場及商圈，例如基隆市有許多委託行及傳統市場，政府可協助汰換內部老舊設備及器具，並導入電子支付等數位工具，或採用先進的衛浴設備等設施，以美化環境、改善市容市貌。

卓榮泰表示，《中小微企業轉型升級發展條例》草案的擬定已進入最後階段，預計9月立法院開議後將送請立法院審議，期盼能儘速完成審查。卓院長也感慨說道，2026年度中央政府總預算案尚未審查完畢，同時2027年度概算現正辦理籌編作業，使國家處境陷入困難，期盼行政、立法兩院未來能加強合作，共同為國家發展做最大努力。