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投資逾44億元 台灣日東電工高雄新廠竣工

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
經濟部產業園區管理局副局長劉繼傳(左三)及與會貴賓一同為台灣日東電工高雄新廠竣工典禮進行剪綵。經濟部／提供
經濟部產業園區管理局副局長劉繼傳(左三)及與會貴賓一同為台灣日東電工高雄新廠竣工典禮進行剪綵。經濟部／提供

深耕改灣超過半世紀的台灣日東電工，3日於高雄前鎮科技產業園區舉行高雄新廠竣工典禮。經濟部產業園區管理局指出，台灣日東電工此次投資44.83億元，拆除既有廠房並重新打造地下1樓、地上5樓的廠房暨研發大樓，總樓地板面積25,205平方公尺，建置高機能材料產品生產線如PVC膠皮、PVC膠帶及電子部品膠帶，供應全球半導體及車用一線大廠，預估每年可提升2億新臺幣營業額。

園管局副局長劉繼傳表示，日本長期是我國重要經貿夥伴及投資來源國之一，台日雙方在產業、科技及人才等領域均保持密切合作關係。台灣日東電工此次持續加碼投資台灣，呼應台日產業鏈合作的深厚基礎，也凸顯台灣在半導體、車用等關鍵應用供應鏈中的重要角色，對帶動園區產業升級與提升整體競爭力具有指標意義。

園管局指出，台灣日東電工母公司Nitto集團，是全球高機能材料領導廠商，產品供應全球半導體及車用一線大廠，並將台灣視為技術創新與成長的重要據點。台灣日東電工在台灣營運邁入第57年，長期扎根前鎮科技產業園區，此次高雄新廠落成啟用，除擴充產能外，同步設置研發大樓，提升產品開發與製造能量，強化企業競爭力及促進產業發展。

面對人工智慧快速發展及全球供應鏈重組，企業創新能力與供應鏈韌性已成為產業競爭關鍵。園管局強調，政府將持續打造有利產業發展的投資環境，協助企業朝高值化、差異化方向發展，提升產業競爭力，並掌握全球市場新商機。

半導體 日本 高雄

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