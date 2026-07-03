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經濟部核定四家國營事業年終獎金4.4個月

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
經濟部核定油水糖電四家國營事業114年年終獎金最高4.4個月。聯合報系資料照
經濟部核定油水糖電四家國營事業114年年終獎金最高4.4個月。聯合報系資料照

經濟部今日核定油電糖水等4家國營事業114年度年終獎金4.4個月，包括最高2.4個月的績效獎金，以及最高2個月的考核獎金。

國營司說明，「績效獎金」是由專家學者組成「經營績效獎金審議會」，檢視各事業的獲利狀況，並扣除政策分擔的虧損，在確認各事業都達成法定預算盈餘目標後，依規定方式計算給予4家公司最高2.4個月績效獎金。114年度台電及台糖公司有獲利，而中油及台水公司在加計政策負擔金額後，也都獲利。

考核獎金的部分，國營司表示，依據4家事業整體經營表現情形，包括「業務經營、財務管理、生產管理、企劃管理、人力資源管理、環保工安及其他」等7大面向，各面向下再按事業性質訂定數項指標予以綜合評定。

國營司說明，114年度中油經營虧損，主要是受國際情勢變動影響很大，中油持續配合政策穩定物價，維持供應國內廉價油氣；台水公司雖32年水價未調，仍持續改善水質工程及精進降低降漏率，114年底漏水率已降至11.52%。

國營司強調，依據個人表現、所屬單位及員工績效高低、員工全勤獎金等因素，每名員工依據考績及貢獻度不同，實際領取的獎金會有差異，並非每人都可領4.4個月。

台電 經濟部 中油

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