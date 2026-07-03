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台灣日東電工高雄44億新廠竣工 攻半導體車用商機

中央社／ 台北3日電

經濟部產業園區管理局今天表示，深耕台灣逾半世紀的台灣日東電工斥資新台幣44.83億元於高雄前鎮科技產業園區興建高雄新廠，今天舉行竣工典禮，將生產高機能材料，供應全球半導體及車用一線大廠，預估每年營業額可增加2億元。

園管局今天發布新聞稿指出，台灣日東電工拆除既有廠房後，斥資44.83億元打造地下1層、地上5層的新廠暨研發大樓，總樓地板面積2萬5205平方公尺，建置PVC膠皮、PVC膠帶及電子部品膠帶等高機能材料生產線，以因應全球半導體及車用市場需求。

園管局表示，新廠除擴充產能外，也同步設置研發大樓，將進一步提升產品開發與製造能量，強化企業競爭力，並促進產業發展。

園管局副局長劉繼傳表示，日本長期是台灣重要經貿夥伴及投資來源國，雙方在產業、科技及人才等領域維持密切合作。台灣日東電工持續加碼投資台灣，不僅展現台日產業鏈合作基礎，也凸顯台灣在半導體及車用等關鍵應用供應鏈的重要地位，對帶動園區產業升級及提升整體競爭力具有指標意義。

園管局指出，台灣日東電工母公司Nitto集團是全球高機能材料領導廠商，產品供應全球半導體及車用一線大廠，並將台灣視為集團技術創新與成長的重要據點。台灣日東電工在台營運已邁入第57年，長期深耕高雄前鎮科技產業園區，此次新廠落成將進一步擴大在台布局。

園管局表示，隨著人工智慧快速發展及全球供應鏈重組，企業創新能力與供應鏈韌性已成為產業競爭關鍵，政府將持續打造有利產業發展的投資環境，協助企業朝高值化、差異化方向發展，提升整體產業競爭力，並掌握全球市場商機。

半導體 高雄

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