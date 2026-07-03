經濟部核定了！油電糖水4大國營事業年終最高4.4個月

經濟部四大國營事業員工喜迎大紅包！經濟部3日正式核定所屬台電、中油、台糖、台水等國營事業，2025年度考績均拿下甲等，依規定將發放最高2.4個月績效獎金，與最高2個月與考核獎金，合計最多領取4.4個月年終。

「績效獎金」是由專家學者組成「經營績效獎金審議會」，檢視各事業的獲利狀況，並扣除政策分擔的虧損，確認各事業都達成法定預算盈餘目標後，依規定給予四家公司最高2.4個月績效獎金；經濟部國營司說明，2025年度台電及台糖公司有獲利，而中油及台水公司在加計政策負擔金額後，亦均獲利。

「考核獎金」部分，則是依據四家事業整體經營表現情形，包括「業務經營、財務管理、生產管理、企劃管理、人力資源管理、環保工安及其他」等七大面向，各面向下，再按事業性質訂定數項指標，予以綜合評定。

經濟部國營司指出，2025年度中油公司經營虧損，主要是受國際情勢變動影響甚鉅，中油公司持續配合政策穩定物價，維持供應國內廉價油氣；而台水公司雖32年水價未調，仍持續改善水質工程及精進降低降漏率，2025年底漏水率已降至11.52%。綜上所述，四大國營事業均獲行政院認可，給予甲等考績。

不過，4.4個月可能不是每個員工都能領到。經濟部國營司強調，實際落袋金額將依個人表現、所屬單位、員工績效高低、員工全勤獎金等因素所影響，每名員工的考績及貢獻度不同，實際領取的獎金會有差異，並非每人都可領4.4個月。