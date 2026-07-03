快訊

中華郵政A7「禁坐令」未解？吹哨者踢爆新椅沒到位 緊急調椅子卻是壞的

中選會人事案又封殺 藍白再聯手「不同意」3政院補提名單

聽新聞
0:00 / 0:00

開心試吃寵物肉乾！賴總統：寵物業產值800億元 盼形成完整產業鏈

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
「2026展昭台北寵物用品展」上午舉行，賴清德總統應邀出席。記者曾吉松／攝影
「2026展昭台北寵物用品展」上午舉行，賴清德總統應邀出席。記者曾吉松／攝影

賴清德總統3日出席「台北寵物用品展」開幕典禮，他致詞表示，台灣飼養貓狗的家庭越來越普遍，整體寵物產業產值已達約新台幣800億元。政府除了大力支持寵物用品產業發展、逐步建構完整產業鏈外，也將完善寵物食品安全法規。

賴總統指出，政府正研議推動《中小微企業轉型升級發展條例》，希望協助中小微企業持續發展，形成更完整的產業鏈，讓台灣不只大公司可以持續發展，中小微企業也有良好的發展機會，並透過大企業與中小微企業相互結合，共同帶動整體經濟發展。

他也提到，自己是「狗派」，目前養了斑斑和Murphy兩隻狗狗，今天除了以總統身分支持寵物用品展，也來為斑斑、Murphy，以及蔡英文前總統、蕭美琴副總統家中的寵物採買。

致詞畢，賴總統隨即前往展場，一路從四樓展廳逛到一樓展廳，看到飼料、肉泥、肉乾、罐罐等各種貓狗相關主食與零食，總統可以說是開啟「採買模式」，不僅細心為自己家中的兩隻愛犬斑斑、Murphy補貨，更貼心挑選精緻禮物，要贈送給家中也有毛孩子的小英總統與蕭美琴副總統。

賴總統行經展區裡其中一個寵物食品攤位時，業者熱情介紹自家製作的天然寵物雞肉條肉乾，沒有任何添加物，並邀請賴總統親自試吃。他也來者不拒、毫無架子當場試吃。被問到口感怎麼樣？賴總統嚼了幾口後，則笑著表示「非常好吃」。

今日寵物用品展，許多飼主帶著自家毛孩子到現場逛展，賴總統行經路上遇到一隻咖啡色的長毛臘腸狗，便隨即停下腳步與狗狗互動。該飼主則發文表示，笑稱這是一篇「炫耀文」、「我們是一隻被總統摸過的小狗狗了」。

底下網友眼尖發現，總統與狗狗互動前，先伸手讓狗狗嗅聞味道、避免狗狗緊張，紛紛肯定「沒有直接一手摸過去，先伸手讓狗狗聞就是讚」、「摸狗狗前知道先伸手讓他熟悉氣味」、「看一個人怎麼對狗就差不多可以看出這個人的個性」，肯定總統與毛孩子互動間的細膩與貼心。

寵物 賴清德

延伸閱讀

選對比補得多更重要!毛孩長照時代來臨，獸醫師提醒：寵物保健不能再混用

一隻犬貓年花3萬元 台灣寵物市場3年內拚破千億

賴總統：在野黨版無人機條例侵犯行政權 回歸年度預算恐排擠支出

統一打造「Petlife毛孩生活館」亮相2026臺北寵物展

相關新聞

經濟部核定四家國營事業年終獎金4.4個月

經濟部今日核定油電糖水等4家國營事業114年度年終獎金4.4個月，包括最高2.4個月的績效獎金，以及最高2個月的考核獎金。

經濟部核定了！油電糖水4大國營事業年終最高4.4個月

經濟部四大國營事業員工喜迎大紅包！經濟部3日正式核定所屬台電、中油、台糖、台水等國營事業，2025年度考績均拿下甲等，依規定將發放最高2.4個月績效獎金，與最高2個月與考核獎金，合計最多領取4.4個月年終。

賴總統：寵物業產值800億元 盼形成完整產業鏈

賴清德總統3日出席「台北寵物用品展」開幕典禮，他致詞表示，台灣飼養貓狗的家庭越來越普遍，整體寵物產業產值已達約新台幣800億元。政府除了大力支持寵物用品產業發展、逐步建構完整產業鏈外，也將完善寵物食品安全法規。

AI 帶動企業獲利成長仍為主要利多 法人看好相關產業

全球金融市場下半年仍偏樂觀，以「AI帶動企業獲利成長」為主要利多，考量波動提高，法人建議，維持股票略高於債券的配置，聚焦AI、半導體、電力基建及高品質企業，同時搭配中短天期投資級債券與適度美元部位。

無人機條例「藍白、政院、林楚茵版」付委審查 鍾佳濱版被丟包

立法院會報告事項3日將無人機條例付委，包括四項：政院2,100億元版本、國民黨團2,400億元版本、民眾黨團無預算上限版本，以及民進黨立委林楚茵提案版本，後續將交付經濟、財政、國防3委員會聯席審查。不過，民進黨立委鍾佳濱提案版本卻被丟包，未列入付委。

高溫假、豪雨假該放嗎？9成3上班族挺「災害假」入法

上周受到豪雨鋒面影響，全台多縣市宣布停班停課，台北市多處道路積淹水，民眾通勤受阻，再度掀起「災害型天氣放假標準是否該與時俱進」的討論。除了颱風之外，近年極端高溫、短延時強降雨頻繁發生，讓許多上班族認為現行放假制度已無法完全反映實際風險。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。