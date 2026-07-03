開心試吃寵物肉乾！賴總統：寵物業產值800億元 盼形成完整產業鏈

賴清德總統3日出席「台北寵物用品展」開幕典禮，他致詞表示，台灣飼養貓狗的家庭越來越普遍，整體寵物產業產值已達約新台幣800億元。政府除了大力支持寵物用品產業發展、逐步建構完整產業鏈外，也將完善寵物食品安全法規。

賴總統指出，政府正研議推動《中小微企業轉型升級發展條例》，希望協助中小微企業持續發展，形成更完整的產業鏈，讓台灣不只大公司可以持續發展，中小微企業也有良好的發展機會，並透過大企業與中小微企業相互結合，共同帶動整體經濟發展。

他也提到，自己是「狗派」，目前養了斑斑和Murphy兩隻狗狗，今天除了以總統身分支持寵物用品展，也來為斑斑、Murphy，以及蔡英文前總統、蕭美琴副總統家中的寵物採買。

致詞畢，賴總統隨即前往展場，一路從四樓展廳逛到一樓展廳，看到飼料、肉泥、肉乾、罐罐等各種貓狗相關主食與零食，總統可以說是開啟「採買模式」，不僅細心為自己家中的兩隻愛犬斑斑、Murphy補貨，更貼心挑選精緻禮物，要贈送給家中也有毛孩子的小英總統與蕭美琴副總統。

賴總統行經展區裡其中一個寵物食品攤位時，業者熱情介紹自家製作的天然寵物雞肉條肉乾，沒有任何添加物，並邀請賴總統親自試吃。他也來者不拒、毫無架子當場試吃。被問到口感怎麼樣？賴總統嚼了幾口後，則笑著表示「非常好吃」。

今日寵物用品展，許多飼主帶著自家毛孩子到現場逛展，賴總統行經路上遇到一隻咖啡色的長毛臘腸狗，便隨即停下腳步與狗狗互動。該飼主則發文表示，笑稱這是一篇「炫耀文」、「我們是一隻被總統摸過的小狗狗了」。

底下網友眼尖發現，總統與狗狗互動前，先伸手讓狗狗嗅聞味道、避免狗狗緊張，紛紛肯定「沒有直接一手摸過去，先伸手讓狗狗聞就是讚」、「摸狗狗前知道先伸手讓他熟悉氣味」、「看一個人怎麼對狗就差不多可以看出這個人的個性」，肯定總統與毛孩子互動間的細膩與貼心。