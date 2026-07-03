AI 帶動企業獲利成長仍為主要利多 法人看好相關產業

全球金融市場下半年仍偏樂觀，以「AI帶動企業獲利成長」為主要利多，考量波動提高，法人建議，維持股票略高於債券的配置，聚焦AI、半導體、電力基建及高品質企業，同時搭配中短天期投資級債券與適度美元部位。

群益投顧分析，2026年下半年全球金融市場將持續受到美國經濟成長、主要央行貨幣政策、AI投資熱潮及地緣政治風險等因素影響，整體偏向樂觀，但波動將有所提高，投資策略宜兼顧成長與防禦，透過多元資產配置控制風險。

美股仍是全球資金配置重心，AI帶動的半導體、雲端運算、軟體、資料中心、電力基礎建設及金融等產業，預計仍將維持較高的獲利成長，支撐多頭表現，但科技股評價已處相對高檔，若企業財報未能符合市場高度期待，股價波動可能加劇。

歐股可望受惠於景氣逐步改善與企業獲利回升，但整體成長力道仍不及美國，限縮表現空間。

亞洲方面，日本受企業治理改革及資本支出增加支持，韓國與台灣則受惠於AI伺服器、先進半導體及電子零組件需求，帶動製造業復甦及資金回流。

債券市場方面，目前物價增幅仍處高位，主要國家利率仍維持在相對高水準。高殖利率使中短天期公債及投資等級公司債具備不錯的配置價值，可同時兼顧收益與防禦效果。

然而，長天期公債仍受美國龐大財政赤字、政府發債增加及通膨預期影響，殖利率可能維持高檔震盪，價格波動相對較大。

匯率市場方面，美元仍具相對優勢，法人認為，美國經濟基本面優於多數成熟國家，加上利率仍高於其他主要經濟體，美元短期可望維持強勢。

歐元走勢將取決於歐洲經濟復甦速度；日圓則有望受惠於日本貨幣政策正常化，有機會逐步升值；新興市場貨幣則仍容易受到美元走勢、國際資金流向及地緣政治事件影響，波動幅度高於成熟市場貨幣。