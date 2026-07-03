惠譽首次授予沃旭能源台灣控股公司之國內長期評等 展望穩定

惠譽國際信用評等公司首次授予丹麥 Orsted A/S (BBB/穩定)及其在台灣子公司 Orsted Wind Power TW Holding A/S（Orsted Wind）A+(twn)之國內長期評等，展望穩定。惠譽亦授予 Orsted A/S 的主順位無擔保普通公司債及 Orsted Wind 的主順位無擔保公司債A+(twn)國內長期評等。Orsted Wind 的公司債由 Orsted A/S 提供無條件且不可撤銷之保證。

Orsted A/S 的評等反映其資產基礎具高品質，且大部分已有合約保障。穩定展望反映其策略計畫的執行風險已降低，主要受惠於美國風電專案推進進展，以及資產輪轉計畫執行表現強勁。

Orsted Wind 的評等與母公司 Orsted A/S 一致，反映依據惠譽《母子公司關聯性評等準則》，在「母公司強、子公司弱」分析架構下，母公司對子公司在法律層面提供支持的意願為高、營運層面意願為高，而策略層面意願為低。

評等理由指出，依據 Orsted A/S 的 150 億歐元歐洲中期票據（中票）計畫，Orsted A/S 對 Orsted Wind 控股公司層級所有實際或或有、現有或未來之義務與負債提供保證；母公司現有及未來所有債券均透過該計畫發行。截至 2025 年底，Orsted A/S 於該計畫項下未償餘額為 910 億丹麥克朗，占集團總債務逾 70%。Orsted A/S 在該保證項下之義務，其受償順位與其現有及未來其他無擔保且非次順位義務相同。Orsted Wind 亦納入該中票計畫之交叉違約條款涵蓋範圍。

高營運意願：此評估主要反映高度管理階層重疊及品牌共享。Orsted Wind 的主要管理人員亦於集團內擔任其他職務，且除高階管理團隊外，該實體並無其他直接員工，顯示其營運模式較屬集團延伸，而非獨立營運事業。

低策略意願：此評估主要反映 Orsted Wind 相對於母公司之資產規模偏小，且惠譽預期其中期對集團已裝置容量及 EBITDA 的貢獻將維持在 10%以下。

規模較小、現金流具合約保障：Orsted Wind 為一家小型再生能源發電業者，在台灣營運三座離岸風場，截至 2025 年底已裝置容量為 1,028MW。其所有資產之收入均已透過與投資等級交易對手簽訂長期購電協議完成合約化，支持其現金流具高度可預見性。考量資產處分及缺乏已核准之開發案儲備，惠譽預期其營收與 EBITDA 成長將有限。Orsted Wind 已簽署協議將處分大彰化西南離岸專案55%股權。該專案於交易完成後，將自 2026 年第三季起自財務報表中除列合併。