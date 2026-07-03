資金從股市轉房市？戴德梁行顏炳立：還得等

台股屢創新高，市場關注股市獲利是否轉進房市，但戴德梁行董事總經理顏炳立昨日直言，房市今年就是一個字「等」，等價格、等交易量，也等政策與資金條件改變。他認為，資金目前仍留在股市，房地產已不再是資金首選，下半年房市仍將呈現量縮、價緩跌格局。

顏炳立看下半年房市時分析，整體市場雖有支撐，不代表資金會回來。他形容，現在投資市場中，「大老婆是股市，二老婆是美金、債券等，房地產已淪為小三。」台股成交量放大、投資人仍在股市賺錢，資金自然會持續停留在股市，三五年內不會回到房市。股轉房這種說法「聽聽就好」。

不過，永慶房屋第三季最新調查則顯示，股市財富效果讓部分消費者開始思考「股轉房」。全台有四成一消費者表示，可能會考慮將股市部分資金轉入房市，加快購屋規畫。若進一步觀察區域，新竹縣市、台北市及台中市消費者意願較高。

永慶房屋業管部協理陳賜傑指出，台灣出口表現連卅一紅，人工智慧（ＡＩ）產業帶動出口與企業獲利，台股屢創新高，資本市場財富效果發酵，使消費者對房價大幅下跌的預期有所收斂。調查顯示，消費者看跌房價比例從第二季四成二降至三成六，看漲比例則維持兩成七，持平比例由三成一升至三成七，顯示市場看跌氛圍降溫。

調查也顯示，即使股市獲利後投入不動產，五成消費者選擇套房或兩房小坪數住宅，代表目前資金仍偏向自住、置產與換屋需求。

對於房市最壞的時候是否已經過去，永慶房產集團業務總經理葉凌棋表示，「我不敢這麼說」，因為還有很多外部因素，包括中東戰事等。

而觀察預售屋市場，仍是房市最沉重的一環。葉凌棋指出，今年一至四月預售屋交易量較二○二四年上半年高點減少近八成，交易明顯清淡；即使與去年同期相比，全台預售交易量也縮近三成，但預售價格仍持續走高，呈現「量縮價漲」格局。

葉凌棋指出，近七年七大都會區預售屋價格大漲，但中古屋房價漲幅相對和緩，使預售屋與中古屋價差逐年擴大，並創近七年新高。其中，台中預售屋與中古屋價差逾八成居冠，台南、高雄也約七成。預售交易冷清下，供給壓力也持續累積。