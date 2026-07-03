勞退純舊制轉新制 月底上路

行政院會昨（2）日通過勞退純舊制銜接新制方案，預計7月底前上路，將開放純舊制勞工可自提，並可經勞雇雙方合意提前結存舊制退休金，有助退休生活保障，新方案約11.5萬人受惠。

勞動部以「55歲、年資30年、月薪5萬元」勞工為例，若參加方案，退休金可從225萬元增加到416萬元。

勞動部勞動福祉退休司長黃維琛說明，假設有一位55歲的勞工A，年資已達30年，目前月薪5萬元。A的舊制退休金基數已達上限45個，若現在退休，可領取225萬元。

若A維持舊制，繼續工作十年至65歲退休，因基數已封頂，退休金只能靠薪資成長來增加。經推估，十年後退休金約255萬元，僅比現在退休多領30萬元。

若A不結算舊制，但每月自提6%，5萬元以6%計算為3,000元，持續十年。經投資滾存，退休金可額外增加50萬元。

若A參加此次方案，因其已達退休資格，將舊制退休金225萬元結算並投入帳戶滾存，同時每月自提6%。十年後，退休金總額預估可達416萬元。相較僅維持舊制繼續工作（255萬元），可大幅增加161萬元。

若A將舊制退休金結算滾存，但「不選擇自提6%」，扣除自提產生的效益50萬，仍可讓退休金增加約111萬元。

黃維琛表示，可參與「勞退純舊制鬆綁」方案者，年資一定都超過21年。另外，勞工結存舊制退休金，並未終止契約，因此勞工累積的特休假、年資完全不受影響。

資方代表、全國工業總會副秘書長陳鴻文認為，純舊制轉新制不影響原來退休金制度，雇主義務也不變，亦不增加雇主的法定成本。對雇主沒影響，對勞工有好處，大家都樂觀其成。