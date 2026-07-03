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軍公教明年可望調薪 學者：提升誘因 解決「缺公」

經濟日報／ 記者洪安怡／台北報導

軍公教明年可望調薪，外界關注是否間接推升物價、加劇通膨壓力？學者認為，軍公教人數占整體就業人口比重有限，調薪對通膨影響不大，反而有利解決「缺公」，對國家治理是正向發展。

台經院院長張建一指出，政府近年稅收表現良好，反映整體經濟仍具成長動能，加上AI產業景氣持續熱絡，政府有能力將經濟成長成果部分回饋軍公教人員，也可透過相關政策照顧傳統產業，軍公教調薪好事一樁，從過去經驗來看，政府調薪並不會造成明顯通膨壓力。

張建一分析，隨著中東情勢趨於緩和，國際油價由高點回落，預估7、8月後，消費者物價指數（CPI）年增率可望逐步回落。

中央大學經濟系教授吳大任指出，以軍公教在職人數約83萬至84萬人估算，占全台約1,200萬名就業人口比重不高，即使調薪對物價帶動效果相對有限，適度調薪有助提升公部門攬才誘因。

軍公教 通膨 中東

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