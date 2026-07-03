快訊

投資九把刀「功夫」慘賠…直言TaiwanPlus是災難！李遠為「制度」道歉

與蔣萬安防災較勁 只見賴總統的「韌性雙標」

中颱「巴威」今晚轉強颱挑戰年度風王 吳德榮：下周五、周六影響最劇

聽新聞
0:00 / 0:00

軍公教兩階段加薪 上看近10%

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導
行政院昨（2）日拍板通過2027年軍公教調薪案，採二階段調升。記者陳雅玲／攝影
行政院昨（2）日拍板通過2027年軍公教調薪案，採二階段調升。記者陳雅玲／攝影

行政院昨（2）日拍板通過2027年軍公教調薪案，採二階段調升，第一階段自今年7月1日起，軍公教專業加給及主管職務加給定額調增2,000元，以墊高薪資基礎後，第二階段明年通案調升4%。

如此一來，與調薪前相較，明年軍公教非主管調升幅度上看9.98%，主管最高調升11.56%。

近年軍公教通案調薪幅度
近年軍公教通案調薪幅度

人事行政總處昨日在行政院會報告「2027年度軍公教員工待遇提升方案」，今年7月起調升軍公教加給，所需經費約112億元，將以追加預算支應；明年通案調薪4%，全年新增經費383億元，將在編列明年預算時納入。

行政院長卓榮泰表示，近兩年台灣經濟成長率優於全球，消費者物價指數（CPI）累計預估成長逾3%，民間企業平均薪資及最低工資也持續成長，基於經濟成長果實全民共享，政府在兼顧財政負擔下推動待遇提升方案，除強化公部門攬才、留才，也希望帶動國內薪資正向循環。

此次透過先調高專業加給與主管職務加給，再搭配2027年通案調薪4%的累加效果，一般公務人員非主管自委任第一職等至簡任第14職等，調幅約介於9.98%至5.88%；其中初考、普考及高考三級初任人員實質調幅分別達9.98%、8.84%及7.8%，呈現職等愈基層、調幅愈高。

若為主管職，整體調幅則在6.39%至11.56%。

人事行政總處副人事長張秋元表示，調整後委任第一職等初任人員起薪將由34,880元提高至38,360元，普考初任人員提高至47,700元，高考三級初任人員提高至59,460元，已接近6萬元水準。

依勞動部資料，2025年大學畢業初任人員平均起薪約36,000元，調整後初考起薪已高於大學畢業生平均起薪。

張秋元表示，此次調薪是先透過定額調高專業加給及主管加給擴大薪資基礎，再搭配2027年通案調薪4%，使整體調薪效果更加明顯。

至於是否擔心大幅調薪後助升通膨？行政院發言人李慧芝說，歷年軍公教待遇調整並未造成通膨；張秋元也說，通膨成因複雜，並非單一因素造成，歷年調薪主要考量CPI，過去調薪對通膨無顯著影響，不論是CPI或其他經濟指標都相當平穩。

據行政院人事行政總處資料，軍公教薪資在2011年、2018年調整3%，2022年、2024年則調整4%，2025年則為3%。

軍公教 卓榮泰 薪資

延伸閱讀

軍公教帶頭加薪！ 2026年先調加給2,000元、2027年再通案加薪4%

估約72萬人受惠…政院拍板軍公教待遇提升 調薪方案一次看

軍公教調薪拚攬才 116年高考三級初任人員起薪近6萬

軍公教調薪方案曝 初考任用破3.8萬比學士平均起薪多2千

相關新聞

台積增資亞利桑那廠200億美元 經長：台灣產能仍第一

經濟部投資審議會昨日通過，台積電以兩百億美元（約台幣六三八二億元）增資美國亞利桑那廠，用以建置十二吋晶圓廠及先進封裝廠。

資金從股市轉房市？戴德梁行顏炳立：還得等

台股屢創新高，市場關注股市獲利是否轉進房市，但戴德梁行董事總經理顏炳立昨日直言，房市今年就是一個字「等」，等價格、等交易量，也等政策與資金條件改變。他認為，資金目前仍留在股市，房地產已不再是資金首選，下半年房市仍將呈現量縮、價緩跌格局。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。