軍公教兩階段加薪 上看近10%

行政院昨（2）日拍板通過2027年軍公教調薪案，採二階段調升，第一階段自今年7月1日起，軍公教專業加給及主管職務加給定額調增2,000元，以墊高薪資基礎後，第二階段明年通案調升4%。

如此一來，與調薪前相較，明年軍公教非主管調升幅度上看9.98%，主管最高調升11.56%。

近年軍公教通案調薪幅度

人事行政總處昨日在行政院會報告「2027年度軍公教員工待遇提升方案」，今年7月起調升軍公教加給，所需經費約112億元，將以追加預算支應；明年通案調薪4%，全年新增經費383億元，將在編列明年預算時納入。

行政院長卓榮泰表示，近兩年台灣經濟成長率優於全球，消費者物價指數（CPI）累計預估成長逾3%，民間企業平均薪資及最低工資也持續成長，基於經濟成長果實全民共享，政府在兼顧財政負擔下推動待遇提升方案，除強化公部門攬才、留才，也希望帶動國內薪資正向循環。

此次透過先調高專業加給與主管職務加給，再搭配2027年通案調薪4%的累加效果，一般公務人員非主管自委任第一職等至簡任第14職等，調幅約介於9.98%至5.88%；其中初考、普考及高考三級初任人員實質調幅分別達9.98%、8.84%及7.8%，呈現職等愈基層、調幅愈高。

若為主管職，整體調幅則在6.39%至11.56%。

人事行政總處副人事長張秋元表示，調整後委任第一職等初任人員起薪將由34,880元提高至38,360元，普考初任人員提高至47,700元，高考三級初任人員提高至59,460元，已接近6萬元水準。

依勞動部資料，2025年大學畢業初任人員平均起薪約36,000元，調整後初考起薪已高於大學畢業生平均起薪。

張秋元表示，此次調薪是先透過定額調高專業加給及主管加給擴大薪資基礎，再搭配2027年通案調薪4%，使整體調薪效果更加明顯。

至於是否擔心大幅調薪後助升通膨？行政院發言人李慧芝說，歷年軍公教待遇調整並未造成通膨；張秋元也說，通膨成因複雜，並非單一因素造成，歷年調薪主要考量CPI，過去調薪對通膨無顯著影響，不論是CPI或其他經濟指標都相當平穩。

據行政院人事行政總處資料，軍公教薪資在2011年、2018年調整3%，2022年、2024年則調整4%，2025年則為3%。