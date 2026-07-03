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勞退新制雇主提繳率 勞團促漸升至15％

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導
政院拍板勞退舊制銜接新制新方案。 聯合報系資料照
政院拍板勞退舊制銜接新制新方案。 聯合報系資料照

行政院昨通過「勞退純舊制勞工自願提繳及提前結存退休金」方案，純舊制勞工退休金有機會實質增加，不過勞團直言，就實務來看，因為必須勞資合意，勞雇雙方都會衡量利益，盤算哪個提前結清時間點最有利；另也呼籲，勞退新制雇主六％提繳率已廿一年未動，應漸進式提高至十五％。

台灣工人鬥陣總工會理事長何政家說，這幾年勞動基金投資效益大好，有些公司光靠勞退舊制基金的投資分配金額，就不用額外提撥準備金到舊制帳戶，雇主可能會傾向舊制退休金繼續放在帳戶裡，讓政府幫忙賺收益。

何政家也提到，新制勞工高達七百多萬人，必須每月提繳十二％，才能達到跟舊制勞工一樣的退休金水平，但當初廿一年前推動新制時，政府說「先求有，再求好」，只規定雇提六％，廿一年過去了，卻完全沒變好？工鬥訴求新制雇主提繳率應該先提高至九％，再漸進式提高至十五。

台灣石油工會理事長陳嘉麟則認為，國營事業的雇主是政府，勞工若想提前結存舊制退休金不難，但對民營企業來說，雇主可能考量若一大筆錢從舊制退休金帳戶清空，將影響勞退舊制基金的投資效益分配，未必同意讓勞工提前結算。

中華民國全國工業總會副秘書長陳鴻文說，透過「勞雇雙方合意」提前結存純舊制年資的退休金，並未增加雇主負擔，制度設想有將勞雇雙方的權益作最衡平的考量。但他建議，既然要讓純舊制勞工邁開這一步，就不必限制一定要參加自提。

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