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勞退舊制升級 最快月底可銜接新制

聯合報／ 記者葉冠妤黃婉婷／台北報導
純勞退舊制勞工未來可自願提繳退休金。 中央社
純勞退舊制勞工未來可自願提繳退休金。 中央社

行政院會昨日通過「勞退純舊制勞工自願提繳及提前結存退休金」方案，開放純舊制勞工可以自願提繳退休金，存入勞退新制個人專戶，若已符合退休要件且參加自提的純舊制勞工，還可跟雇主協商，在工作期間先提前結算舊制退休金存入新制帳戶，實質累加退休金。新方案約十一點五萬人受惠，最快七月底實施。

行政院長卓榮泰指出，勞動部為鼓勵純舊制勞工，在續留職場的同時也提高退休保障，因此提出新方案。不會額外增加雇主提繳退休金成本，並保有事業單位執行彈性。

勞動部勞動福祉司長黃維琛說，舊制勞工有四十五個基數上限，只要年資滿，就算繼續工作也不會增加退休金，更無法參與基金投資運用，開放讓純舊制勞工可參與勞退新制「自願提繳」，並且有機會比照「舊轉新」，與雇主協商提前結存舊制退休金，移入勞退新制參加投資運用，不代表勞動契約終止，年資、特休假也未歸零。

勞動部勞動福祉司副司長陳惠蓉說明，新方案將有兩項新措施，第一個是開放讓純舊制勞工自願提繳退休金，舊制勞工向雇主表明自提後，由雇主向勞保局申報並開立勞工退休金個人專戶，預估十一點五萬人適用。

第二個措施是讓上述純舊制勞工自提退休金後，在契約存續期間，經勞雇雙方合意提前結存舊制退休金，存入新制個人專戶，預估十點二萬人可提前結存。

至於當年從舊制轉新制，新舊制年資並存的勞工，現行約卅二萬人。

勞動部表示，依現行規定，本來就可以跟雇主協商結清舊制年資，也可存入新制退休專戶累積退休金。

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