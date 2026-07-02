快訊

美股早盤／非農就業報告疲弱減緩升息壓力 台積ADR漲3%、特斯拉跌3%

聽新聞
0:00 / 0:00

離岸風電3-3期調整 經濟部：解約場址將納擴充容量範圍

中央社／ 台北2日電
經濟部。聯合報系資料照
經濟部。聯合報系資料照

經濟部今天召開離岸風電產業溝通平台會議，說明區塊開發第3期選商機制及行政契約調整重點，包括解約場址將納入擴充容量範圍。能源署副署長陳崇憲說明，目前海峽一、海峽二與海鼎二風場已解約，可納入擴充容量範圍。

經濟部今天發布新聞稿表示，本次會議邀集台灣離岸風電產業協會會員代表，共同研商離岸風場推動遭遇議題。經濟部於會中說明區塊開發第三期選商機制，針對選商整體評分架構、ESG在地產業與經濟效益內涵、獲配風場及擴充風場皆適用獎勵機制及可擴充容量場址範圍公告等事項進行補充。

經濟部提到，核配擴充容量將考量獲選容量分配結果、海域空間利用最大化等因素，將公告可擴充容量場址範圍，擴充容量的場址不得與獲配場址重疊，並將已解約場址納入擴充容量的可選擇範圍之內，會給予業者充足時間進行擴充場址備查及環境影響評估作業，以最大化利用海域空間。

針對已解約場址納入擴充容量的可選擇範圍之內部分，能源署副署長陳崇憲接受電訪時說明，拿到獲選容量後，擴充容量上限可達獲選容量的一半。擴充容量部分可納入過去完成解約程序的場址空間，目前海峽一、海峽二與海鼎二風場已經解約。

經濟部指出，針對開發商違反在地產業效益、在地經濟效益及能源韌性計罰方式，將採依「承諾採購或投資金額」與「實際採購或投資金額」差額的20%為原則計算違約金；若經查核在地產業效益、在地經濟效益項目有違約情節重大者，得額外加計投資差額的10%作為上限，以維持選商公平性。

另外，維持「獲配風場需擔保擴充風場」機制，明確訂定其擔保數額將以「擴充風場履約保證金總額」為擔保責任上限。

經濟部說明，行政契約經2次說明會收集外界意見後，目前已收斂至針對違約金罰則及履約保證金擔保等議題，本次會議說明契約內容調整重點，將於會後儘速完備行政程序公告行政契約範本。

關於行政契約範本何時公告，陳崇憲說明，若沒有意見就會持續推進，但因涉及行政程序，無明確時程。

經濟部於會中也回應開發商提出的電網環境與電力交易市場、擴充可併網點的併網容量、建立地方政府與經濟部間協調機制、明確未來開發規劃及招標期程等訴求，後續將由能源署、產發署及台電持續與協會溝通並追蹤辦理進度，加速推動離岸風電發展。

經濟部強調，台灣離岸風電建置成果名列全球第5，政府將持續秉持公開、透明原則，打造友善開發環境，與開發商共同排除各項挑戰。

經濟部 離岸風電

相關新聞

軍公教大紅包來了！ 調薪方案一次看

行政院2日拍板「2027年度軍公教員工待遇提升方案」，確定自2026年7月1日起，專業加給及主管職務加給各定額調增2,000元，2027年再實施通案調薪4%，兩階段累加後整體調幅介於5.88%至9.98%，約72萬名軍公教及相關人員受惠，全年新增經費約383億元。行政院長卓榮泰表示，此次調薪基於經濟成長果實全民共享理念，盼帶動國內薪資正向循環。

11.5萬純舊制勞工快看！勞動部開放提前結算退休金 存新制帳戶「錢滾錢」

11.5萬勞退純舊制勞工注意了。勞動部將開放純舊制勞工可自願提繳退休金，若已經符合退休要件且參加自提，還可跟雇主協商，在工作期間先提前結算舊制退休金存入新制帳戶，實質累加退休金，且自願提繳還能減稅，保本、保息、更能賺投資效益。

郭明鑑退場蔡宗翰暫代 國泰風暴後接班進入實戰期

針對近期國泰投信內控失靈，金控總座李長庚1日出面向社會鞠躬致歉，希望為此風波畫下句點。不過，金融圈人士認為，表面上，這是專業經理人兼職爭議；但若把時間拉長來看，前國泰世華銀行董座、前國泰投信董事郭明鑑兼職事件可能只是引信，點燃的是外界關注國泰蔡家接班布局，以及蔡鎮宇對國泰金現在與未來路線的想法，國泰金接班又是否出現新的變化。

投審會核准9件重大投資案 台積電增資200億美元亞利桑那廠

經濟部投資審議會今日召開會議，核准9件重大投資案，其中一件是台積電以200億美元增資美國TSMC ARIZONA CORPORATION，用以建置12吋晶圓廠及先進封裝廠。

稀土精煉產線第一步：地礦中心敲定10月考察美國稀土礦源

經濟部長龔明鑫今日表示，地礦中心10月就會出發前往美國考察稀土礦源，包括加州、科羅拉多州等有稀土礦源的地方，也會與當地學術團體交流討論，考察目標是確認美國的稀土礦源是否符合台灣所需。

勞工參加勞退純舊制鬆綁 符合「這條件」一次領、月領都行！

勞動部提出「勞退純舊制勞工自願提繳及提前結存退休金」方案，2日於行政院會通過，重點為開放純舊制勞工可自提，並於契約期間，得經勞雇雙方合意提前結存舊制退休金。參加這個制度的勞工，只要符合提繳年資超過15年以上的規定，退休金可以選擇一次領，也可以月領。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。