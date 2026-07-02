11.5萬純舊制勞工快看！勞動部開放提前結算退休金 存新制帳戶「錢滾錢」

11.5萬勞退純舊制勞工注意了。勞動部將開放純舊制勞工可自願提繳退休金，若已經符合退休要件且參加自提，還可跟雇主協商，在工作期間先提前結算舊制退休金存入新制帳戶，實質累加退休金，且自願提繳還能減稅，保本、保息、更能賺投資效益。

勞動部勞動福祉司長黃維琛說，舊制勞工必須在同一家公司久任，達一定年資與年紀才能領舊制退休金，因此2005年推動勞退新制，不過相對於新制，舊制退休金有45個基數上限，也無法參與基金投資，有鑒於近年勞退新制基金投資效益大好，勞退新制基金成立迄去年底，年化報酬率達7.64%，近兩年更均超過15%，因此開放讓純舊制勞工可參與勞退新制「自願提繳」，並且有機會比照「舊轉新」，與雇主協商提前結存舊制退休金，移入勞退新制參加投資運用。

不過，他強調，前提是勞工已經有自願提繳，也符合退休資格，才能與雇主協商提前結算舊制退休金，存入新制帳戶，而且只是結算退休金，不代表勞動契約終止，年資、特休假也未歸零。

勞動部勞動福祉司副司長陳惠蓉說明，新方案將有兩項新措施，第一個是開放讓純舊制勞工自願提繳退休金，舊制勞工向雇主表明自提後，由雇主向勞保局申報並開立勞工退休金個人專戶，當勞保局開單，再由雇主從純舊制勞工薪資中代為扣收自提金額，繳納至勞保局個人專戶，預估有11.5萬人適用。

第二個措施是讓已經符合退休要件的純舊制勞工自提退休金後，在契約存續期間，經勞雇雙方合意提前結存舊制退休金。陳惠蓉表示，必須先取得勞雇雙方合意，讓已經有參加自提的純舊制勞工，在契約存續期間提前結算舊制退休金，存入新制個人專戶，預估10.2萬人可提前結存。

陳惠蓉說，新方案可讓純舊制勞工實質累加退休金，自願提繳還能實質減稅，保本、保息、享有投資效益，退休金不縮水，還有兩年定期存款利率的最低保證收益；且必須透過勞資合意，不是強制規定，讓雇主保留彈性，也未額外增加雇主負擔。

勞動部試算，若一名55歲勞工，現在年資滿30年，舊制退休金約225萬元，假設再持續工作10年，以經常性薪資平均年化成長率1.44%年年成長加計，最後退休金約255萬餘元。但如果這名勞工現在開始自願提繳6%退休金，每月提繳約3036元，同時勞資合意提前結存舊制退休金轉入新制帳戶，10年後，以基金收益率5％計算，新制帳戶累積金額約416萬元。

台灣石油工會理事長陳嘉麟表示，工會正面看待這項新政策，他舉例，經濟部曾在2020年讓國營事業員工舊制轉新制，相對於存入新制帳戶的同仁享有投資獲利，未放入新制的同仁，多數已花光退休金，不是投資失敗就是被小孩拿走。

不過，他說國營事業的雇主是政府，勞工若想提前結存舊制退休金不難，但對民營企業來說，雇主可能考量若一大筆錢從舊制退休金帳戶清空，將影響勞退舊制基金的投資效益分配，未必同意讓勞工提前結算。

中華民國全國工業總會副秘書長陳鴻文說，透過「勞雇雙方合意」提前結存純舊制年資的退休金，並未增加雇主負擔，制度設想有將勞雇雙方的權益作最衡平的考量。但他建議，既然要讓純舊制勞工邁開這一步，就不必限制一定要參加自提。

黃維琛說，「勞工退休金條例施行細則」修正草案預告期7天，七月底前可望上路。