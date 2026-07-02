快訊

佐藤二朗公司最新聲明曝光 怒駁職場霸凌指控：諮詢專業人士「不構成騷擾」

賴總統子弟兵涉詐助理費一審判7年 立委林宜瑾聲明曝光

有錢不能自由運用？軍公教加薪4% 基層公務員喊話「這制度」也要改

聽新聞
0:00 / 0:00

11.5萬純舊制勞工快看！勞動部開放提前結算退休金 存新制帳戶「錢滾錢」

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
勞動部將開放讓純舊制勞工可以自願提繳退休金；若符合退休要件的純舊制勞工自提退休金後，在契約存續期間，得經勞雇雙方合意提前結存舊制退休金，轉入勞退新制個人帳戶，參加投資運用。記者葉冠妤／攝影
勞動部將開放讓純舊制勞工可以自願提繳退休金；若符合退休要件的純舊制勞工自提退休金後，在契約存續期間，得經勞雇雙方合意提前結存舊制退休金，轉入勞退新制個人帳戶，參加投資運用。記者葉冠妤／攝影

11.5萬勞退純舊制勞工注意了。勞動部將開放純舊制勞工可自願提繳退休金，若已經符合退休要件且參加自提，還可跟雇主協商，在工作期間先提前結算舊制退休金存入新制帳戶，實質累加退休金，且自願提繳還能減稅，保本、保息、更能賺投資效益。

勞動部勞動福祉司長黃維琛說，舊制勞工必須在同一家公司久任，達一定年資與年紀才能領舊制退休金，因此2005年推動勞退新制，不過相對於新制，舊制退休金有45個基數上限，也無法參與基金投資，有鑒於近年勞退新制基金投資效益大好，勞退新制基金成立迄去年底，年化報酬率達7.64%，近兩年更均超過15%，因此開放讓純舊制勞工可參與勞退新制「自願提繳」，並且有機會比照「舊轉新」，與雇主協商提前結存舊制退休金，移入勞退新制參加投資運用。

不過，他強調，前提是勞工已經有自願提繳，也符合退休資格，才能與雇主協商提前結算舊制退休金，存入新制帳戶，而且只是結算退休金，不代表勞動契約終止，年資、特休假也未歸零。

勞動部勞動福祉司副司長陳惠蓉說明，新方案將有兩項新措施，第一個是開放讓純舊制勞工自願提繳退休金，舊制勞工向雇主表明自提後，由雇主向勞保局申報並開立勞工退休金個人專戶，當勞保局開單，再由雇主從純舊制勞工薪資中代為扣收自提金額，繳納至勞保局個人專戶，預估有11.5萬人適用。

第二個措施是讓已經符合退休要件的純舊制勞工自提退休金後，在契約存續期間，經勞雇雙方合意提前結存舊制退休金。陳惠蓉表示，必須先取得勞雇雙方合意，讓已經有參加自提的純舊制勞工，在契約存續期間提前結算舊制退休金，存入新制個人專戶，預估10.2萬人可提前結存。

陳惠蓉說，新方案可讓純舊制勞工實質累加退休金，自願提繳還能實質減稅，保本、保息、享有投資效益，退休金不縮水，還有兩年定期存款利率的最低保證收益；且必須透過勞資合意，不是強制規定，讓雇主保留彈性，也未額外增加雇主負擔。

勞動部試算，若一名55歲勞工，現在年資滿30年，舊制退休金約225萬元，假設再持續工作10年，以經常性薪資平均年化成長率1.44%年年成長加計，最後退休金約255萬餘元。但如果這名勞工現在開始自願提繳6%退休金，每月提繳約3036元，同時勞資合意提前結存舊制退休金轉入新制帳戶，10年後，以基金收益率5％計算，新制帳戶累積金額約416萬元。

台灣石油工會理事長陳嘉麟表示，工會正面看待這項新政策，他舉例，經濟部曾在2020年讓國營事業員工舊制轉新制，相對於存入新制帳戶的同仁享有投資獲利，未放入新制的同仁，多數已花光退休金，不是投資失敗就是被小孩拿走。

不過，他說國營事業的雇主是政府，勞工若想提前結存舊制退休金不難，但對民營企業來說，雇主可能考量若一大筆錢從舊制退休金帳戶清空，將影響勞退舊制基金的投資效益分配，未必同意讓勞工提前結算。

中華民國全國工業總會副秘書長陳鴻文說，透過「勞雇雙方合意」提前結存純舊制年資的退休金，並未增加雇主負擔，制度設想有將勞雇雙方的權益作最衡平的考量。但他建議，既然要讓純舊制勞工邁開這一步，就不必限制一定要參加自提。

黃維琛說，「勞工退休金條例施行細則」修正草案預告期7天，七月底前可望上路。

勞動部 退休金

延伸閱讀

舊制勞工可自提退休金 勞資合意可提前結存

勞退純舊制開放自提 「未增加雇主負擔」勞資皆表贊同

勞工參加勞退純舊制鬆綁 符合「這條件」一次領、月領都行

月薪5萬為例…參加勞退純舊制鬆綁 可領416萬元退休金

相關新聞

11.5萬純舊制勞工快看！勞動部開放提前結算退休金 存新制帳戶「錢滾錢」

11.5萬勞退純舊制勞工注意了。勞動部將開放純舊制勞工可自願提繳退休金，若已經符合退休要件且參加自提，還可跟雇主協商，在工作期間先提前結算舊制退休金存入新制帳戶，實質累加退休金，且自願提繳還能減稅，保本、保息、更能賺投資效益。

郭明鑑退場蔡宗翰暫代 國泰風暴後接班進入實戰期

針對近期國泰投信內控失靈，金控總座李長庚1日出面向社會鞠躬致歉，希望為此風波畫下句點。不過，金融圈人士認為，表面上，這是專業經理人兼職爭議；但若把時間拉長來看，前國泰世華銀行董座、前國泰投信董事郭明鑑兼職事件可能只是引信，點燃的是外界關注國泰蔡家接班布局，以及蔡鎮宇對國泰金現在與未來路線的想法，國泰金接班又是否出現新的變化。

投審會核准9件重大投資案 台積電增資200億美元亞利桑那廠

經濟部投資審議會今日召開會議，核准9件重大投資案，其中一件是台積電以200億美元增資美國TSMC ARIZONA CORPORATION，用以建置12吋晶圓廠及先進封裝廠。

稀土精煉產線第一步：地礦中心敲定10月考察美國稀土礦源

經濟部長龔明鑫今日表示，地礦中心10月就會出發前往美國考察稀土礦源，包括加州、科羅拉多州等有稀土礦源的地方，也會與當地學術團體交流討論，考察目標是確認美國的稀土礦源是否符合台灣所需。

勞工參加勞退純舊制鬆綁 符合「這條件」一次領、月領都行！

勞動部提出「勞退純舊制勞工自願提繳及提前結存退休金」方案，2日於行政院會通過，重點為開放純舊制勞工可自提，並於契約期間，得經勞雇雙方合意提前結存舊制退休金。參加這個制度的勞工，只要符合提繳年資超過15年以上的規定，退休金可以選擇一次領，也可以月領。

月薪5萬為例 參加勞退純舊制鬆綁 可領416萬元退休金

勞動部提出「勞退純舊制勞工自願提繳及提前結存退休金」方案，2日於行政院會通過，重點為開放純舊制勞工可自提，並於契約期間，得經勞雇雙方合意提前結存舊制退休金。勞動部以「55歲、年資30年、月薪5萬元」的勞工為例，若參加改革制度，退休金可從225萬元增加到416萬元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。