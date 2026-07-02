投審會核准9件重大投資案 台積電增資200億美元亞利桑那廠

針對近期國泰投信內控失靈，金控總座李長庚1日出面向社會鞠躬致歉，希望為此風波畫下句點。不過，金融圈人士認為，表面上，這是專業經理人兼職爭議；但若把時間拉長來看，前國泰世華銀行董座、前國泰投信董事郭明鑑兼職事件可能只是引信，點燃的是外界關注國泰蔡家接班布局，以及蔡鎮宇對國泰金現在與未來路線的想法，國泰金接班又是否出現新的變化。

2026-07-02 17:00