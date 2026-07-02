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投審會核准9件重大投資案 台積電增資200億美元亞利桑那廠

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
台積電獲准增資亞利桑那廠200億美元。圖為台積電亞利桑那州廠區。聯合報系資料照
台積電獲准增資亞利桑那廠200億美元。圖為台積電亞利桑那州廠區。聯合報系資料照

經濟部投資審議會今日召開會議，核准9件重大投資案，其中一件是台積電以200億美元增資美國TSMC ARIZONA CORPORATION，用以建置12吋晶圓廠及先進封裝廠。

9件重大投資案中，僑外投資2件共67億4844億元，對外投資7件共230億5408萬美元。

對外投資部分，除了台積電之外，台塑以原持有美國台塑工業美國公司（FORMOSA INDUSTRIES CORPORATION）之全部股權作價2億9216萬9500美元，認購取得美國台塑美國公司（FORMOSA PLASTICS CORPORATION, USA）的增資新股。

南亞科技以10億美元增資英屬維京群島商NANYA TECHNOLOGY INTERNATIONAL, LTD.，主要投資於美元定存，以降低外匯避險成本。

廣達電腦以6億美元對外投資英屬開曼群島商QUANTA INTERNATIONAL LIMITED，轉投資美國QUANTA MANUFACTURING INCORPORATION，從事電腦及周邊設備組裝加工業務。

台燿科技以16億泰銖（約4948萬2000美元）增資泰國 TAIWAN UNION TECHNOLOGY（THAILAND）CO., LTD.，從事經營生產銅箔基板(CCL)、黏合片(PP)業務。

光寶科技以9億1900萬美元增資美國LITE-ON, INC.，從事經營光電產品、伺服器電源解決方案及電源產品之銷售及製造業務。

富邦人壽保險1億4347萬5000英鎊（約1億9343萬3000美元）增資英屬澤西島FUBON MTL PROPERTY (JERSEY) LIMITED，從事不動產租賃業務。

僑外投資部分，荷蘭商LILLY NEDERLAND HOLDING B.V.以相當於新台幣35億7660萬9100元等值之外幣，增資台灣禮來公司，從事西藥批發業務。英商FORMOSA 6 HOLDINGS COMPANY LIMITED以貨幣債權新台幣31億7183萬3550元，增資海廣國際投資股公司，從事一般投資業務。

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