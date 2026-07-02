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AI 算力、晶片、生醫等潛力新創 進2026VentureStar新北創業競賽決賽

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
新北市青年局長邱兆梅表示，新北新創之星不僅是一場競賽，更是一條創業加速跑道。圖／新北市青年局提供
新北市青年局長邱兆梅表示，新北新創之星不僅是一場競賽，更是一條創業加速跑道。圖／新北市青年局提供

全台最具指標性的創業競賽「2026 VentureStar 新北新創之星挑戰賽」於2日公布前10強！本屆賽事吸引71組潛力新創參賽，聚焦AI資料中心基礎設施、半導體晶片、智慧醫療、生物科技及能源管理等多元領域，經由頂尖21位創投嚴謹評選後由10組具高度成長潛力的新創團隊脫穎而出，將獲得創投賽前專業輔導，並於10月29日決賽角逐總獎金60萬元，及爭取為期3個月的創投陪跑資源，加速事業成長。

新北市青年局長邱兆梅表示，「VentureStar 新北新創之星挑戰賽」迄今邁入第三屆，賽事持續聚焦「AI人工智慧」與「ESG綠能永續」兩大主題，本屆入圍團隊從AI算力散熱、高頻射頻晶片到精準生醫等皆有創新表現，充分展現台灣科技新創掌握全球產業趨勢的實力。

邱局長強調，新北新創之星不只是單次競逐獎金的賽事，更是串聯創投陪跑、青創基地培力的創業加速平台，10組入圍團隊可獲得深度創業輔導，得獎獎團隊更可進駐新北青創基地，取得更客製化的輔導資源。透過結合競賽、創投與基地培育的創業支持體系，協助新創團隊加速成長，也為新北市產業升級與城市發展注入創新動能。

中華民國創業投資商業同業公會秘書長謝睿哲表示，賽事最大特色在於由政府攜手創投，將創投資源導入競賽全程，讓團隊能從投資人、市場角度檢視商業模式與成長策略。

迄今已成功協助參賽團隊拓展事業，像是2025年冠軍「歐姆佳科技」即獲中華開發資本、首席創投等投資，完成新臺幣6,000萬元的 A 輪募資；亞軍「應援科技」其平台交易筆數突破328萬筆、年成長率提增225%，營收突破3,000萬元；季軍「恰口科研」則透過創投訪視及陪跑，獲得「SIC永續影響力」等創投投資，完成1,500萬元天使輪募資。

本屆入圍團隊是經過Pitch Day，由台灣第一線的專業創投擔任評審，就技術創新、市場潛力、商業模式及募資規劃等綜合評選選出，入圍團隊將於今年7月至9月參與輔導課程、創投訪視及Pitch演練，強化募資簡報、市場策略與商業模式等關鍵能力。決賽暨頒獎典禮將於10月29日在板橋Mega50舉辦，前三名將分別獲得40萬元、14萬元及6萬元獎金，以及賽後3個月的深度創投陪跑，以提升事業的競爭力，並取得更多市場曝光和產業連結。

創投 團隊 新北

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