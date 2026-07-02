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揭稀土精煉產線第一步 龔明鑫：地礦中心敲定10月考察美國稀土礦源

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
經濟部長龔明鑫。聯合報系資料照
經濟部長龔明鑫。聯合報系資料照

經濟部長龔明鑫今日表示，地礦中心10月就會出發前往美國考察稀土礦源，包括加州、科羅拉多州等有稀土礦源的地方，也會與當地學術團體交流討論，考察目標是確認美國的稀土礦源是否符合台灣所需。

第6屆台美經濟繁榮夥伴對話（EPPD）確立了關鍵礦物的合作方向，經濟部將評估美國稀土礦源的可利用性，由地礦中心赴美考察礦源。

龔明鑫在業務會報導受訪時表示，台灣要建立稀土精煉產線，所以要確定有礦源，且是符合台灣需求的礦源，開發稀土產線的除了地礦中心之外，還會有技術司及工研院的投入。

台灣不只跟美國接洽稀土礦源，也與澳洲及加拿大接觸，龔明鑫說，只要有可能就會去接洽，辛苦一點，到處去看看。

另外，美國6月發布強迫勞動調查報告，提議以加徵關稅方式，反制全球供應鏈中強迫勞動產品，台灣因此將被課徵10％關稅，美方將於7月舉辦聽證會，台灣方面則會研擬「限制強迫勞動貨品輸入作業要點」，管制涉及強迫勞動的產品。龔明鑫表示，適當時機就會公布限制涉及強迫勞動產輸入的辦法，

稀土 美國 龔明鑫

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