勞工參加勞退純舊制鬆綁 符合「這條件」一次領、月領都行！

勞動部提出「勞退純舊制勞工自願提繳及提前結存退休金」方案，2日於行政院會通過，重點為開放純舊制勞工可自提，並於契約期間，得經勞雇雙方合意提前結存舊制退休金。參加這個制度的勞工，只要符合提繳年資超過15年以上的規定，退休金可以選擇一次領，也可以月領。

外界關注，未來參加改制的勞工，如果已經結存舊制退休金，並移入新制專戶，未來領取退休金時，還是只能一次領嗎？或是可以選擇月領？

勞動部勞動福祉退休司長黃維琛說明，純舊制勞工符合資格，可以參加改革制度，結算舊制退休金的人，年資一定都超過21年。因為從勞退新制開辦至今，差不多是21年，所以到現在還能存舊制來跟雇主談結算的人，年資都超過21年。

黃維琛指出，依照「勞工退休金條例」規定，如果提繳年資超過15年以上，勞工在請領退休金時，有兩種選擇，第一個選擇是「一次退、一次領走」，第二個選擇是「月退，也就是月領」。現行勞保局的月領的給付方式，是三個月一期來做給付。因此年資超過21年以上，就符合現行規定。

至於純舊制勞工如果已經勞資合意結算，但未來有一天不幸被資遣，資遣費用的計算是否改變。

黃維琛表示，即使參加「勞退純舊制鬆綁」制度，但純舊制勞工，並沒有改變其還是純舊制的狀態。假設純舊制勞工遇到「關廠歇業要被資遣」，對於符合退休資格的勞工而言，雇主不能用資遣費的標準來給付，必須要用退休金的標準來給付。

黃維琛說，假設這位純舊制勞工是符合退休標準的人，那麼其領取的是退休金。即使今天沒有這個新推出的改革制度，當勞工要被資遣的時候，拿的也是同一筆數額的退休金。參加「勞退純舊制鬆綁」制度，並不是轉成新制，而是還是在舊制的狀態下，勞工的退休金也已經算進去了。