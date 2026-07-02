快訊

1300噸致癌物超標油流入市面 4大超商清查急發聲「僅這家超商中鏢」

致癌沙拉油流入市面 北市全面下架「22校營養午餐曾用過」

口角之後起衝突…新北汐止驚傳持刀砍人 24歲男背部挨2刀急送醫

聽新聞
0:00 / 0:00

月薪5萬為例…參加勞退純舊制鬆綁 可領416萬元退休金

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
勞動部以「55歲、年資30年、月薪5萬元」的勞工為例，若參加改革制度，退休金可從225萬元增加到416萬元。聯合報系資料照
勞動部以「55歲、年資30年、月薪5萬元」的勞工為例，若參加改革制度，退休金可從225萬元增加到416萬元。聯合報系資料照

勞動部提出「勞退純舊制勞工自願提繳及提前結存退休金」方案，2日於行政院會通過，重點為開放純舊制勞工可自提，並於契約期間，得經勞雇雙方合意提前結存舊制退休金。勞動部以「55歲、年資30年、月薪5萬元」的勞工為例，若參加改革制度，退休金可從225萬元增加到416萬元。

勞動部勞動福祉退休司長黃維琛說明，假設有一位55歲的勞工A，年資已達30年，目前月薪5萬元。依據舊制，A的退休金基數已經達到上限的45個基數。如果A選擇現在退休，可以領到225萬元的退休金。

假設A繼續工作10年，到65歲才退休。如果在「制度不變」的前提下，因為A的基數已經封頂，退休金增長只能仰賴薪資調升。若以合理的經常性薪資成長率來推算，10年後A的退休金大約255萬元，只比現在退休多出30萬元。

如果導入勞動部這次的改革方案，A可以有不同的選擇與收益：

第一，如果A開始每月自提6%的退休金（即每月3,000元），持續10年，這筆自提款項，加上滾存的投資收益，能讓A的退休金多50萬元。

第二，如果A參與改革方案的第二階段——A已具備舊制退休資格，可以選擇將原計225萬元退休金先結算，並投入新制帳戶中滾存。同時搭配6%自提，兩項動作齊下，10年後A在65歲時的退休金總額將高達416萬元。相較於未做任何改變的255萬元，A的退休金足足增加了161萬元。

如果A不願意自提6%，收益會是多少？黃維琛表示，即使在不自提的情況下，只要A將舊制退休金結算並投入滾存，依照總增幅161萬元，扣除自提所產生的50萬元效益後，A的退休金依然能實質增加約111萬元。

勞動部 退休金 月薪

延伸閱讀

勞退純舊制開放自提 「未增加雇主負擔」勞資皆表贊同

政院拍板 勞退11.5萬純舊制勞工銜接新制 能開立專戶且可自提

舊制勞工可自提退休金 勞資合意可提前結存

《「我是有錢人」迷思800》辛苦的資深上班族 不必「熬」到65歲才能退休

相關新聞

稀土精煉產線第一步：地礦中心敲定10月考察美國稀土礦源

經濟部長龔明鑫今日表示，地礦中心10月就會出發前往美國考察稀土礦源，包括加州、科羅拉多州等有稀土礦源的地方，也會與當地學術團體交流討論，考察目標是確認美國的稀土礦源是否符合台灣所需。

勞工參加勞退純舊制鬆綁 符合「這條件」一次領、月領都行！

勞動部提出「勞退純舊制勞工自願提繳及提前結存退休金」方案，2日於行政院會通過，重點為開放純舊制勞工可自提，並於契約期間，得經勞雇雙方合意提前結存舊制退休金。參加這個制度的勞工，只要符合提繳年資超過15年以上的規定，退休金可以選擇一次領，也可以月領。

月薪5萬為例 參加勞退純舊制鬆綁 可領416萬元退休金

勞動部提出「勞退純舊制勞工自願提繳及提前結存退休金」方案，2日於行政院會通過，重點為開放純舊制勞工可自提，並於契約期間，得經勞雇雙方合意提前結存舊制退休金。勞動部以「55歲、年資30年、月薪5萬元」的勞工為例，若參加改革制度，退休金可從225萬元增加到416萬元。

川普指台積電擴廠規模翻倍 曾獻瑩：半導體應成台灣「戰略籌碼」

美國總統川普日前接受專訪表示，台積電正將亞利桑那州興建中的晶圓廠規模擴大一倍，聲稱他卸任時美國可擁有50%的晶片市場。前台積電工程師、北市議員曾獻瑩認為，台灣擁有全球最先進半導體產能，這是重要的戰略籌碼，要好好運用，更要守住整體供應鏈，避免「骨牌效應」式外移，掏空台灣長期競爭力。

勞退純舊制開放自提 「未增加雇主負擔」勞資皆表贊同

勞動部提出「勞退純舊制勞工自願提繳及提前結存退休金」方案，2日於行政院會通過，重點為開放純舊制勞工可自提，並於契約期間，得經勞雇雙方合意提前結存舊制退休金。對此，勞資雙方代表於勞動部記者會表示，贊同制度的推行。

軍公教帶頭加薪！ 2026年先調加給2,000元、2027年再通案加薪4%

行政院會2日拍板「2027年度軍公教員工待遇提升方案」，確定自2026年7月1日起，軍公教人員專業加給及主管職務加給定額調增2,000元；2027年起再實施待遇通案調薪4%。整體調整後，一般公務人員依官職等不同，實質調幅約介於5.88%至9.98%，其中初考、普考及高考三級初任人員起薪將分別提高至3萬8,360元、4萬7,700元及5萬9,460元，進一步提升公部門攬才與留才競爭力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。