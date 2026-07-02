月薪5萬為例…參加勞退純舊制鬆綁 可領416萬元退休金

勞動部提出「勞退純舊制勞工自願提繳及提前結存退休金」方案，2日於行政院會通過，重點為開放純舊制勞工可自提，並於契約期間，得經勞雇雙方合意提前結存舊制退休金。勞動部以「55歲、年資30年、月薪5萬元」的勞工為例，若參加改革制度，退休金可從225萬元增加到416萬元。

勞動部勞動福祉退休司長黃維琛說明，假設有一位55歲的勞工A，年資已達30年，目前月薪5萬元。依據舊制，A的退休金基數已經達到上限的45個基數。如果A選擇現在退休，可以領到225萬元的退休金。

假設A繼續工作10年，到65歲才退休。如果在「制度不變」的前提下，因為A的基數已經封頂，退休金增長只能仰賴薪資調升。若以合理的經常性薪資成長率來推算，10年後A的退休金大約255萬元，只比現在退休多出30萬元。

如果導入勞動部這次的改革方案，A可以有不同的選擇與收益：

第一，如果A開始每月自提6%的退休金（即每月3,000元），持續10年，這筆自提款項，加上滾存的投資收益，能讓A的退休金多50萬元。

第二，如果A參與改革方案的第二階段——A已具備舊制退休資格，可以選擇將原計225萬元退休金先結算，並投入新制帳戶中滾存。同時搭配6%自提，兩項動作齊下，10年後A在65歲時的退休金總額將高達416萬元。相較於未做任何改變的255萬元，A的退休金足足增加了161萬元。

如果A不願意自提6%，收益會是多少？黃維琛表示，即使在不自提的情況下，只要A將舊制退休金結算並投入滾存，依照總增幅161萬元，扣除自提所產生的50萬元效益後，A的退休金依然能實質增加約111萬元。