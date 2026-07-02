川普指台積電擴廠規模翻倍 曾獻瑩：半導體應成台灣「戰略籌碼」

美國總統川普日前接受專訪表示，台積電正將亞利桑那州興建中的晶圓廠規模擴大一倍，聲稱他卸任時美國可擁有50%的晶片市場。前台積電工程師、北市議員曾獻瑩認為，台灣擁有全球最先進半導體產能，這是重要的戰略籌碼，要好好運用，更要守住整體供應鏈，避免「骨牌效應」式外移，掏空台灣長期競爭力。

曾獻瑩表示，當美國把晶片產業作為重要政績對外宣示，也代表半導體已成為國家戰略資產，「經濟學人」專文曾指出，台灣掌握全球約九成最先進半導體產能，形成外界所稱的「矽盾」。該文並觀察，近來台灣部分具影響力人士開始討論，是否應將晶片優勢作為對美談判的戰略籌碼。

曾獻瑩說，該專文點出討論正反映出台灣面對的現實處境，既然台灣握有全球最先進半導體產能，就應理性運用這項戰略優勢，在對美互動中爭取更對等的安全保障與經濟互惠，而非單向讓步，運用籌碼的目的，是換取國家利益，而不是削弱自身實力。

曾獻瑩表示，討論「晶片籌碼論」應關注先進製程半導體產能及聚落是否持續外移，一旦先進製程持續移往海外，封裝測試、材料、設備等上下游供應鏈，以及人才與研發能量，都可能引發骨牌效應同步外移，影響的不只是個別公司，而是台灣數十年累積的產業聚落與競爭優勢。

曾獻瑩呼籲，政府面對全球半導體重組趨勢，除了運用矽盾爭取國家利益，更應同步提出先進製程留台承諾、供應鏈根留台灣的監理機制及人才培育誘因，兼顧國家安全與產業發展，籌碼應好好運用換取國家利益，而不是像現在這樣半導體骨牌一張張倒下，倒向美國，卻看不到換了什麼樣的利益。