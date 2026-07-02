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勞退純舊制開放自提 「未增加雇主負擔」勞資皆表贊同

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
勞動部。聯合報系資料照
勞動部。聯合報系資料照

勞動部提出「勞退純舊制勞工自願提繳及提前結存退休金」方案，2日於行政院會通過，重點為開放純舊制勞工可自提，並於契約期間，得經勞雇雙方合意提前結存舊制退休金。對此，勞資雙方代表於勞動部記者會表示，贊同制度的推行。

勞方代表，台灣石油工會理事長陳嘉麟表示，勞動部這次提出的《勞退純舊制勞工自願提繳及提前結存退休金》方案，工會站在為勞工爭取權益的立場，非常支持這個新政策。這個方案對於2005年間選擇繼續適用勞退舊制的勞工而言，可以說是等待多年的退休金甘霖。

陳嘉麟說，政府近年來的勞退基金投資收益率非常好，讓勞工對於將退休金交給政府運用的信心大增。有很多勞工向工會反映，如果能像當年「選擇新制、保留舊制」的勞工自提參加勞退新制，就不用太過擔心自己的退休生活。

陳嘉麟提到，石油工會的會員中，有許多已經在同一事業單位工作30年以上的勞工，此次制度改革，等於是讓他們有機會可以多一層自提退休的保障。這次方案，讓勞工能夠繼續工作不用離職，並且領更多退休金，工會願意支持。

資方代表，全國工業總會副秘書長陳鴻文表示，該方案除了照顧勞工政策立意外，同時在結算純舊制退休金方式上，也顧及雇主執行上的彈性。符合退休要件的純舊制勞工，如果自願提繳退休金，可透過「勞雇雙方合意」提前結存純舊制年資的退休金，並未增加雇主負擔。

陳鴻文指出，第一是不影響原來退休金制度，第二是不變動雇主義務，第三是不增加雇主的法定成本。這三個原則下面，其實就企業主來看，既然對雇主都沒影響，那對勞工有好處，他覺得這是大家都樂觀其成。

在執行方面，陳鴻文建議，針對適用範圍11.5萬名勞工、1.6 萬個事業單位，可做產業別、區域別分析。例如工總有160個團體會員，轄下大概10萬個會員廠商，透過更準確的分析，就能對於目標對象做有效宣導。

陳鴻文也說，根據勞動部統計，新制勞退自提的提撥率大約14.2%，此次改革新制，也希望鼓勵本來不適用的勞工來參加自提，「不管是固定兩趴收益，或投資收益完之後，產生更大的投資報酬參與分配，對勞工都是正向幫助」。他希望勞動部加強宣導，鼓勵更多人來參加自提。

勞動部勞動福祉退休司長黃維琛表示，根據勞動部統計，2025年新制勞退自提增加大約17 萬人，而2026年1月至4月，短四個月之間，自提人數就增加了12萬人，顯示越來越多人知道並願意參加自提，也希望到年底會有更豐碩的成果。

勞動部 退休金

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