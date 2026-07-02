政府服務獎入圍名單揭曉 48強挺進第二階段

國發會2日公布「第9屆政府服務獎」入圍名單，本屆參獎機關數創下歷屆新高，共155個機關機構角逐，經第一階段書面審查後，選出48個優秀機關機構，挺進第二階段實地訪視。

國發會表示，政府服務獎不僅是公部門服務品質的最高榮譽，面對數位轉型與民眾需求多元化的雙重挑戰，本屆評獎特別聚焦「數位加值」與「社會共融」兩大重點，更首度增設「人工智慧應用特別獎」，意在透過科技力驅動公部門服務全面升級。

國發會指出，本次入圍機關機構在數位治理、醫療照護、防災應變、觀光文化、環境永續與地方創生等領域展現豐沛創新思維，藉由導入智慧科技，大幅優化行政流程與決策品質，帶給民眾精準便捷的服務體驗；同時串聯跨域資源與落實公私協力，推動社會共融、區域治理及強化社會韌性，展現公部門多元創新的成果。

隨著入圍名單出爐，第二階段實地訪視作業隨即起跑。國發會強調，評審團隊將透過現場診斷與專業回饋，聚焦三大面向：首先是科技導入後的服務升級成效；其次是打破藩籬，透過跨部會或公私協力，解決高齡、少子化及縮短城鄉落差的客製化服務；最後則是評估專案的可複製性與永續價值，以擴大優質服務的影響力。

國發會表示，期望透過實地訪視的交流，進一步挖掘能引領公部門變革的卓越典範。入圍名單已公布於國發會官網，最終得獎名單預計於實地訪視作業結束後，經評審會議確認，擇期對外公布並舉行頒獎典禮。