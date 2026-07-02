Fed 政策彈性增加+市場震盪加劇 應該採取什麼投資策略？

投資人擔憂通貨膨脹重燃引發升息，金融市場波動大增。法人指出，在美國聯準會（Fed）政策彈性增加與市場震盪加劇的環境下，投資人應採取「核心分散、靈活應變」的多元策略，並以紀律投資降低長期持有成本。

Fed迎來新任主席華許（Kevin Warsh），全球經濟決策正式進入新時代。中租基金平台總經理蘇皓毅表示，從華許新成立的五個專案小組可以看出，相較於重啟升息，他更傾向透過「縮表」來調節市場流動性。長期貨幣政策仍處於降息軌道上，並未發生根本性反轉。

蘇皓毅分析，從更長遠的經濟結構來看，AI浪潮正在改寫通膨方程式。華許曾表示AI 將成為顯著的「通貨緊縮力量」。隨著 AI 應用從生成式助理走向具備獨立規劃能力的代理型 AI，再擴展至邊緣AI與實體AI的全面滲透，生產力大幅躍升將從結構面壓制通膨壓力。

蘇皓毅指出，儘管中國大陸AI 模型效能快速追趕，但美國科技巨頭透過「生態系綁定」以及歐美在資料隱私、國家安全等法規上築起的天然地緣政治屏障，依然維持極為穩固的產業護城河。上下游供應鏈的競合關係日益模糊，更實質加快了美國 AI 產業的商品化效率。

展望下半年，AI資本支出擴張與應用擴散仍是驅動市場的核心，但資金高度集中於少數科技巨頭也推升市場波動度。蘇皓毅建議，投資人可善用中租基金平台的「靈活扣」機制，設定紀律扣款以逢低自動化加碼，可在市場震盪時自動執行紀律性買進，有效降低長期持有成本。

在資產配置上，蘇皓毅建議，除了以美、台、日、韓等市場為核心外，可將部分資金跨出既有框架，靈活配置於新加坡等成熟市場或越南等新興市場股票基金，並適度低接黃金基金作為長線避險部位，全面強化投資組合的多樣性與韌性。