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川普稱台積電亞利桑那投資將翻倍 政院：投資規劃以企業說明為主

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

美國總統川普1日再度提及台灣及半導體產業，表示全球最大的晶片製造商正從台灣赴美投資，並稱台積電已宣布亞利桑那州設廠規模將翻倍。對此，行政院2日表示，各企業赴美投資均由企業依營運需求自主規劃，相關內容應以企業對外說明為準。

川普1日前往美國北達科他州梅多拉（Medora）發表談話時表示，美國股市上揚帶動經濟成長，也創造更多就業機會，目前勞動市場表現創下新高。他並指出，明年將有更多工廠啟用，包括來自台灣的晶片製造商，其中全球最大的晶片製造商已在亞利桑那州設廠，且「剛宣布將把設廠規模擴大一倍」。川普並表示，待他卸任時，美國有望掌握全球約50%的晶片市場。

針對川普相關談話，行政院發言人李慧芝回應表示，各家企業赴美投資均由企業自主規劃，政府尊重企業營運布局，相關投資內容仍應以企業正式對外說明為主。

不過，由於美國對台相關301調查仍持續進行，川普此次再度提及台積電赴美投資，也引發市場關注，外界憂心是否將為後續台美關稅及經貿協商增添新的變數。

川普 台積電 亞利桑那

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