陳建仁接待蒙古科研代表 中研院攜手蒙古、宜大簽 MOU

台灣與蒙古科研合作邁向新里程碑。中研院生物化學研究所、生物多樣性研究中心，攜手國立宜蘭大學生物資源學院、蒙古科學院生物研究所，共同簽署合作備忘錄（MOU），未來這四方單位，五年內將推動研究人員與學生交流、共同研究計畫、學術資料共享、共同參與國際研討會及人才培育，期滿後得經各方同意續約。

中研院院長陳建仁近日接見蒙古科學院生物研究所所長Gantulga Davaakhuu訪團。陳建仁表示，台灣長期重視國際合作，此次透過結合中研院的基礎研究、臨床醫學與公共衛生能量，以及宜蘭大學的生物資源研究優勢，將進一步推動雙方在研究計畫、人員互訪及人才培育方面的合作。

中研院指出，此次合作基礎可追溯至去年11月，當時中研院代表團訪蒙，雙方發現彼此在極端環境微生物及功能性微生物等領域的研究優勢高度互補。Gantulga Davaakhuu表示，蒙古擁有草原、戈壁及永久凍土等獨特生態環境與豐富生物多樣性，中研院則具備分子生物學、基因體學、生物資訊及AI分析平台，未來可望在生物資源利用、生態保育及全球健康等領域共創突破性成果。

此次陳建仁與訪團交流時，特別分享台灣在病毒性肝炎防治的經驗。他指出，台灣透過長期研究，整合疫苗接種、母嬰感染預防、篩檢治療到風險評估，建立完整防治體系，並於去年提前達成世界衛生組織2030年消除C型肝炎的目標，顯示科學實證、完善政策及民眾信任是防治成功的關鍵。

而目前雙方合作計畫正逐步展開。中研院表示，生化所已規劃赴蒙古戈壁地區，針對蒙古野馬腸道微生物相進行採集，篩選具生質綠能潛力的微生物；生多中心則與蒙方合作，運用長期監測資料解析永久凍土中的微生物與病毒群落，評估氣候變遷帶來的風險。

中研院提及，生化所提出結合中研院AI與醣蛋白結構研究優勢，與蒙方共同探討炭疽病等新興傳染病病原的精準診斷技術；轉譯中心「人類治療性抗體研發平台」也規劃融合瘤細胞培養及抗體純化技術訓練，協助蒙方培育相關人才，支持蒙古建立抗體生產平台。