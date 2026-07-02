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人孔蓋降埋影響停電搶修速度 台電：這5大區域最好不要 一地點藏危機

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
台電表示，以新的圓形切割工法設置孔蓋，受力平均、不易破損，使用的回填材質特別，抗滑及耐磨性較較高。記者陳儷方／攝影
台電表示，以新的圓形切割工法設置孔蓋，受力平均、不易破損，使用的回填材質特別，抗滑及耐磨性較較高。記者陳儷方／攝影

配合地方政府推動路平專案，台電目前已有30萬個人孔、手孔蓋埋入地下，雖然美化市容，但也對後續線路維護與搶修造成影響，台電盤點不適合降埋人孔手孔蓋的5大地點，向地方政府爭取不降埋，包括電力設備引接第一孔、電纜接頭處、變電所周邊200公尺、交通要道，以及加油站，其中加油站更是涉及安全問題。

台電今日指出，纜線地下化後，須設置人手孔蓋以進行設備的巡檢與搶修，台電配電系統有超過105萬個人手孔蓋，近年配合地方政府路平專案，截至去2025年底，全台已有3成台電孔蓋埋入地下，北部都會區的比例更達5成以上，孔蓋降埋雖然讓道路變得更整潔，但也對設備維護及復電效率造成影響。

台電配電處組長林興旺指出，若孔蓋維持在路面，停電事故搶修時台電僅需申請開孔即可作業，但降埋後，搶修人員必須先到場判斷故障區間，再花時間調集機具與廠商尋找孔蓋位置、開挖提升，並同步申請緊急開孔，由於抽換電纜通常至少需要開啟兩個孔蓋，使得整體停電搶修時間至少要多3.5小時。

台電台北南區營業處電務副處長劉俊男表示，民眾對道路平整性，特別是人孔蓋的平整度，有高度的關注，人手孔蓋不適合降埋的地方，台電會採取新的圓形切割工法設置孔蓋，圓形切割雖然成本較方形切割為高，但受力平均、不易破損，使用的回填材質特別，抗滑及耐磨性較較高。

劉俊男表示，將人手孔蓋維持在路面上，對於平常的檢修及維護，以及事故搶修效率有顯助的幫助，已降埋的人孔蓋重新提升上來存在困難，因為路權機關有較多考量，可能會不允許，尤其是在示範道路或重要幹道上。

台電說明五大重點區域孔蓋不降埋的原因，電力設備引接線路處及電纜接頭處因熱源集中，有絕緣劣化風險，需定期打開孔蓋巡檢維護，確保設備安全；變電所周邊因線路密集且供給用戶數多，設有孔蓋可加速人員搶修復電效率。

十字路口、橋梁引道等交通要道車流量大，保留孔蓋將大幅減少因停電搶修而需封路開挖的情形，保障用路人權益；而加油站則因地下可能蓄積沼氣或易燃氣體，維持周邊孔蓋有助氣體適度逸散。

工作人員打開人孔蓋巡檢情形。記者陳儷方／攝影
工作人員打開人孔蓋巡檢情形。記者陳儷方／攝影

台電 停電

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