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環境永續、誠信共榮 環境部7日將召開採購廠商法遵與專業倫理座談會

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

為深化公私部門夥伴關係，引導採購案廠商誠信履約並全面提升採購履約效能，環境部將於今年7月7日召開「環境永續·誠信共榮—115年度採購案廠商法遵與專業倫理座談會」。邀請承攬環境部採購案之廠商代表及內部同仁共同參與，展現環境部推動國家環境政策時，對於「廉能政府」與「誠信企業」雙贏價值的決心。

環境部肩負國家環境永續與公共利益之重任，諸多關鍵環境政策均積極結合民間專業力量，透過委外協作方式落實推動。為使公私部門建立坦蕩互信的合作環境，本次座談會期待能讓與會者「釐清公私法令分際，共創有感行政」，也協助廠商精確理解「合法便民」與「違法圖利」之界線，進而打造安心履約的良善環境。

另因應AI新興科技治理趨勢，環境部推動「AI ALL IN」核心政策，鼓勵廠商運用AI工具增加工作效能及提升履約品質，並提醒廠商恪守數據「不造假、不美化、不隱匿」之真實性原則、防範盲從AI數據幻覺或演算法偏見而誤踩法律紅線，確保政策決策支援之透明與公正。

此外，環境部推動「公私協力智慧廉政網絡計畫」，將傳統被動宣導與事後查處模式翻轉為「前端風險感知預警機制」，規劃透過AI智慧客服及官方LINE平台深度結合，針對合約廠商與委辦團隊提供「智慧廉政 Q&A」自動回覆，並藉由 AI 智慧支援分析，統整問答與辦理每季意見調查，機先發掘風險，攜手民間夥伴深化誠信經營文化，實踐智慧廉能治理目標。

環境部相信，誠信是環境永續的基石，專業則是品質的保證。期盼透過本次座談會的點題與宣示，攜手民間夥伴共創透明、即時與互信之優質採購履約環境，精進國家環境保護政策之永續發展。

環境部

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