全球五大投資趨勢揭密 北富銀：AI產業帶動台股騰飛 將擴散至中小型股

面對全球經濟成長放緩、通膨與地緣政治風險持續干擾市場，國際資本配置正出現新一波結構性轉變。根據國際貨幣基金（IMF）最新展望，全球經濟雖維持成長，但資金流向已明顯聚焦於具備長期競爭優勢的戰略產業，包括AI、衛星、光通訊、關鍵礦產、太空科技及相關基礎建設領域。台北富邦銀行資深副總經理吳傳文於「2026富邦財經趨勢論壇年中場」中表示，AI正從軟體應用進一步擴展至資料中心、能源、衛星通訊與終端裝置等實體世界，帶動全球新一輪資本支出循環。在此趨勢下，美國尖端科技、澳洲關鍵礦產、台灣AI供應鏈、太空商機以及光通訊產業，將成為2026年下半年最值得關注的五大投資主題。

趨勢一：尖端技術下的資本聚集地-美國

隨著AI應用持續擴展，美國在全球科技競爭中的領先地位更加穩固。由AI發展的根基資料中心來看，目前美國資料中心數量已達4,030座，遠高於其他國家，全球市值前十大企業中更有八家來自美國，凸顯其在先進科技與創新產業的主導地位。科技股占美股比重持續攀升，隨著AI由模型逐步轉向實體應用、太空科技與量子運算的前景充滿想像空間，多項題材持續引領美股表現。

吳傳文表示，美國即將迎來期中選舉週期，歷史經驗顯示，選舉不確定性消除後，美股往往重新回歸企業基本面，預期Q4至2027年上半年，美股有很大概率迎回漲勢。另外，市場對於今、明兩年標普500企業EPS年增率分別達到22.8%和15%的兩位數成長，其中以科技股及小型股成長動能最為強勁。且一般在下跌後的反彈趨勢中，多以成長股的動能最強。觀察過去30年，期中選舉後的類股表現亦同樣如此，多以科技、通訊、非必需消費反彈最強，資料顯示其自當年度Q3~隔年度Q2的平均累計報酬率皆超過20%。

另外，3月由於美伊戰爭爆發，高油價、高通膨緊縮風險，衝擊原先表現較佳的小型股走勢。下半年地緣政治、油價可望趨緩，通膨逐漸步入正軌，Fed即使未如期降息，此前降息滯後效應、或溫和升息，仍將有利小型股表現。未來只要盈餘動能不墜，美股便擁有續創新高的空間與機會。不過，市場也關注AI發展對就業市場的影響，以及科技巨擘大舉投入資本支出後的獲利轉換能力。雖然目前美國裁員數據仍維持在長期平均附近，但未來AI投資是否能持續轉化為實質營收，仍是投資人應持續觀察的重要課題。

趨勢二：世界級礦業大國-澳洲金礦護城河

近年全球能源轉型與基礎建設升級需求持續增加，使掌握關鍵礦物資源的澳洲受到市場高度關注。澳洲在全球多項關鍵礦物產量居領先地位，其擁有全球51%鈦鐵礦，同時黃金、鐵礦石、鉛、鈾、鋅等資源量均為世界第一，經濟與戰略價值極高，同時其鐵、鋰產量亦是全球第一，掌握全球工業、能源轉型命脈。因此，原物料板塊占澳洲股市權重約四分之一，今年以來(至6/12)全球原物料價格已大漲18%、創2021年以來最高年漲幅，進而推升澳洲礦業股與能源股獲利，帶動澳股上漲並支撐澳幣。

不僅礦業強勁發展，澳洲近年企業投資規模持續擴大，2026年Q1澳洲企業投資額年增10.4%達880億澳幣，創歷史單季最高；大型外資也紛紛前往投資，自2025到2029年，Amazon將投資澳洲約200億澳幣，擴建全國AI與雲端資料中心基礎設施及多座太陽能電廠。吳傳文指出，在內需回溫、公共投資擴張以及礦業獲利穩健支撐下，澳洲景氣動能可望加速，預期2026年澳洲將升息75-100個基點，於主要國家中獨占鰲頭，利差優勢將吸引資金流入，帶動金融市場與經濟的正向循環。

而由於AI快速發展，全球儲能需求快速增長，鋰需求隨之水漲船高，澳洲為全球最大鋰礦生產國(全球產量占比達33.5%)，澳洲政府並提供礦產精煉稅額抵減，對澳洲礦業產生一定支撐力道。此外，全球有超過95%網路流量仰賴海底電纜傳輸，而澳洲正是連結亞洲、北美、中東與歐洲的重要樞紐，這也將進一步推升金屬礦產與基礎建設需求，澳洲ASX原物料指數自2025年來呈現陡升走勢，值得投資人關注。然而，由於澳幣屬於商品貨幣，波動度相對較高，澳洲股市亦與全球風險情緒及美國科技股表現高度連動，投資人仍須留意匯率及市場波動風險。

趨勢三：AI浪潮下的台股新局

AI是近期推動全球科技產業發展最重要的動能，而台灣供應鏈在本波AI浪潮中持續扮演核心角色。隨著輝達Rubin的銷售量將在2026年下半年至2027年逐步提升，連接下一代Feynman GPU，台灣相關先進製程晶圓代工、先進封裝與 AI測試族群，皆是 AI需求擴張下的受惠者。而護國神山台積電（2330）資本支出攀高、密集度下滑，顯示其對 CSP資本開支與 AI長期需求具高度信心，並將持續帶動台灣先進製程、先進封裝與設備供應鏈成長。

吳傳文表示，目前市場正由NVIDIA GPU獨強逐步轉向雲端大廠自研ASIC的階段，隨著晶片設計複雜度與功耗不斷提升，需要更長的測試時間及更複雜的封裝流程，背後均仰賴台積電，有利鞏固台廠供應鏈的關鍵地位。未來兩年AI相關供應鏈仍呈現偏緊格局，有望帶動相關產品價格上漲與企業獲利成長。此外，AI發展正從運算晶片延伸至整體基礎設施。輝達推出的Rubin平台引爆高壓直流電(HVDC)獨立電源櫃需求，將帶動相關電源管理產品規格升級，其中台廠在變壓器、電池備援模組、被動元件等領域有望受惠。

另外，吳傳文也指出，由於交換器與光模組的加速升級，伺服器也將加速採用液冷技術；邊緣AI則帶動終端裝置例如AIPC、手機升級，其中蘋果規劃推出折疊機，台廠光通訊、散熱、軸承等均有利多可期，受惠範圍可望由大型權值股進一步擴散至中小型成長股。不過，AI相關企業評價已來到歷史相對高位，若未來AI資本支出成長放緩，或資料中心建置速度不如市場預期，皆可能加劇市場波動。此外，電子股與傳產股之間的結構分化持續擴大，也提高整體投資難度。

趨勢四：太空商機 燦若繁星

太空產業正從國家主導逐漸走向商業化發展。2025年全球政府太空支出已達1,374億美元，其中高達54%來自國防需求，主要是受地緣政治衝突不斷的影響，各國政府將預警、反太空系統和安全衛星通訊等列國防太空預算重點項目，如美國就規劃20年金穹計畫投入太空支出5,420億美元。民用則主要為太空人執行探索任務，成長來自於NASA阿提米絲計畫、中國空間站和國際太空站基礎建設。各國政府轉為利用民間市場已成熟或具備初步模組的解決方案，將挹注商業成長空間。

吳傳文指出，隨著在軌衛星數量成長，在軌維修、延壽、加油或主動除軌等服務，甚至在太空進行製造，都成為具高度潛力的新市場。涵蓋衛星服務、太空探索、太空運輸和地面設備等領域的全球太空經濟，至2034年預估將達1兆美元規模。而低軌衛星也將成6G網路的重要基礎設施之一，有助實現海洋、空域與偏遠山區的無縫連結，預計2030年6G技術步入商業化階段，Starlink、AST和亞馬遜加速發展衛星直連手機應用，都將衍生龐大商機。

在此趨勢下，低軌衛星將是未來太空產業成長焦點，現今約有逾1萬顆衛星繞行地球，SpaceX為領導廠商，並已向FCC申請發射100萬顆衛星，目的希望打造一個前所未有的軌道資料中心，多家科技大廠也躍躍欲試。未來隨太空領域的探索將可推動衛星技術、航太等供應鏈演進。不過，太空產業仍面臨高成本與太空垃圾增加等挑戰。未來如何降低發射成本、建立完善的太空治理機制，將成為產業能否持續擴張的重要關鍵。

趨勢五：2026年光通訊超級周期來臨

隨著AI資料中心快速擴張，傳統銅線架構已逐漸接近技術極限，光通訊技術的重要性快速提升，未來必須仰賴CPO（共同封裝光學）新架構，透過極低功耗的設計與更有效率的訊號處理方式，才能從根本解決散熱與耗電的致命傷。在AI與雲端運算推升需求下，1.6T光模組將迎來大爆發。野村證券就預估，2026年出貨量將從2025年的250萬組，暴增近十倍至2000萬組，帶動CPO技術成為未來互連架構核心。

目前AI科技巨頭正加速導入CPO推動商用部署，2026年GTC大會黃仁勳發布新一代晶片「Feynman」細節，架構中已明確引入CPO技術。2028年開始，CPO在資料中心的滲透率將由2025年的0.1%明顯提升，「光進銅退」勢在必行。

吳傳文表示，目前全球矽光子市場呈現寡占格局，技術驗證需耗時1年以上時間，具備技術優勢的企業掌握話語權。隨CPO商機爆發，自雷射光源、光引擎至封測與交換器系統的完整上中下游供應鏈，將迎來龐大的中長期投資機會。而光通訊產業鏈受惠AI建置需求，相關類股指數過去兩年多已大漲逾11倍。投資布局上，關注具備穩定獲利、高市占率及技術領先的網路連接設備大廠，更有機會在CPO商轉元年脫穎而出。然而，CPO初期伴隨極高風險，關鍵零組件(如光子晶圓、CW雷射)面臨5%至60%不等的嚴重供應缺口、量產良率偏低等，將大幅墊高成本及延後企業獲利時程。投資人除了關注產業長期發展潛力外，也須留意技術發展進度與市場估值變化所帶來的波動風險。