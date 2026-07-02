富邦財經論壇：下半年全球經濟看三主軸 聚焦現金流穩健龍頭企業

2026 年上半年全球經濟面對能源供給衝擊、主要央行貨幣政策分歧走勢，並伴隨龐大 AI 資本支出帶動美國科技產業及全球科技供應鏈增長，諸多變數將牽動下半年全球經濟走向。富邦金控首席經濟學家羅瑋博士2日舉行的「2026 富邦財經趨勢論壇」年中場記者會指出，供給面衝擊、央行貨幣政策及 AI 資本支出將是牽動下半年全球政經情勢的三大主軸。投資人需密切關注地緣衝突是否延續、再通膨壓力、川普內外政經動向等風險。

2026 富邦財經趨勢論壇年中場將於7月3日中午12點 於「富邦 FUBON」LINE 官方帳號、「富邦 Run For Green®」YouTube 頻道直播，集結富邦金控、台北富邦銀行、富邦證券、富邦投顧、富邦投信等專家團隊，分享下半年的經濟展望及最夯的投資趨勢。

地緣政治、央行政策、AI 投資 牽動下半年全球經濟走向

羅瑋表示，目前美國與伊朗達成的是一項「階段性推進」的停火共識，共識的重點在於，不是一次性解決所有問題，而是先處理最急迫的軍事停火與航運封鎖，再逐步進入核濃縮議題、制裁解除、資產解凍與重建投資談判。從市場角度觀察，如此安排同時存在好處與風險，好處是可以避免油價因海峽封鎖而失控上漲；風險是後續每一個階段都存在高度不確定性。因此，短期內中東地緣衝突風險雖然降溫，但還不能視為完全解除。

在主要央行貨幣政策方面，2024 年底到 2026 年 6 月全球 20 大央行貨幣政策分歧，Fed 利率維持在 3.5~3.75%區間，並未降息。歐洲受中東戰火波及，能源價格上漲帶動通膨，迫使歐洲央行在 6 月升息一碼至 2.25%；日本因物價與薪資同步上漲，日本央行亦在 6 月升息一碼至 1.0%。新興市場方面，中東戰爭爆發後，印尼央行、菲律賓央行為捍衛匯率皆連續升息三次；相較之下，台灣央行則維持在 2%，政策態度相對穩健。

6 月 FOMC 會議 Fed 雖維持利率不變，但新公布的點陣圖明顯偏鷹，代表 Fed目前首要任務在於抑制通膨預期。Fed 官員的經濟預測也反映出兩難局面，核心 PCE預估值上修，GDP 成長預估值下修，代表 Fed 官員看到「通膨韌性較高、成長動能轉弱」的組合。市場反應也很直接，股、債市同步下跌，因為這次會議粉碎了市場對年底前 Fed 再度降息的期待，未來投資人必須逐步適應「High for Longer」的利率環境。

此外，當前的 AI 投資已經從「熱潮」逐漸演變成「豪賭」，雲端服務供應商（CSP）的資本支出佔營運現金流的比重即將突破 98%，表示把賺來的每一塊錢都投進 AI 軍備競賽，Alphabet、Oracle 等公司今年融資金額驚人，導致 5 年期 CDS（信用違約交換）上行，市場上的信用風險溢價正在抬頭，投資人需留意高估值科技股的「融資脆弱性」風險。雖然 AI 對經濟是正面動能，但對金融市場不一定永遠是利多，未來觀察重點應逐步從「哪些企業可以受惠於 AI 發展」，轉向「哪些企業具備穩健財務結構，足以支撐持續性的 AI 資本支出」。

第三波「破壞性創新」有助提高生產力 台灣受惠 AI 投資大循環

羅瑋認為，目前 AI 產業確實存在局部泡沫，缺乏核心技術與明確獲利模式的概念股將面臨修正風險，但長期而言，AI 已從單純的「聊天機器人」進化為具備執行力的「AI Agent」；AI 更已在企業產生實質滲透，近期美國科技與零售業裁員並非源於經濟惡化，而是 AI 已可有效承擔部分基礎程式碼編寫與常規工作；在程式碼生成、藥物研發、實驗模擬、法律行政、金融風險管控等領域 AI 同樣展現卓越成效，這波由 AI 推動的「破壞性創新」有望帶來新一波生產力提升。

AI 投資可從「算力、電力、應用」三大環節觀察。台灣半導體產業在算力領域具備高度競爭優勢，先進製程晶片、高階伺服器及高速網通設備全球市佔率分別達90%、70%及逾五成，硬體製造居全球領先地位；同時，NB 與 PC 產業亦在應用介面與終端工具端占有重要位置；相較之下，在應用平台與場域等軟體布局仍有深化空間。但隨著 AI 應用落地普及，又將進一步推升算力與電力需求，對台灣而言，AI 將成為提升半導體產業及整體經濟成長的正向循環。

美國經濟可望軟著陸 聚焦現金流穩健與定價能力的龍頭企業

羅瑋強調，下半年全球經濟主要風險包括地緣衝突是否造成能源、航運與糧食價格上揚及跨產業供應鏈斷鏈；各國央行面對通膨壓力可能延後降息或再次走向緊縮；川普的關稅及產業政策仍存在不確定性；而金融市場在偏高的市場利率累積壓力外溢、科技股權重集中，都將造成金融市場波動。

目前預估全球經濟有 50%機率順利軟著陸，在此情境下，美國通膨可望緩步回落到 3%左右，Fed 維持高利率但不再升息，中東局勢相對穩定，企業獲利也維持穩健。市場利率維持高位震盪，股市區間整理，美元相對穩定，油價將回落到每桶 70到 80 美元區間。投資人可聚焦現金流穩健與定價能力的龍頭企業，關注中短天期高評級債券配置機會，維持足夠流動性伺機逢低布局。

AI 供應鏈仍為股市配置首選 留意債市波動恐將加劇

展望 2026 年下半年，在股票市場方面，由於美國經濟展現優於預期的韌性，企業營收及獲利成長將支撐美股表現。投資策略上，AI 供應鏈仍為市場配置首選，「HALO」概念投資則兼具防禦與成長雙重優勢。新興股市表現將主要取決於美國對外經貿政策走向及全球資金流動變化。

債券市場在通膨升溫疑慮與各國政府債務規模持續擴張下，對全球公債殖利率造成不利影響。Fed 新任主席 K. Warsh 可能推動一系列政策變革，使市場重新評估未來流動性環境與政策溝通模式。在此情況下，投資人風險偏好出現轉變，預期全球債市波動度將進一步擴大。

外匯市場受主要央行政策、經濟前景及產業成長能見度主導，若市場正面看待 K.Warsh 改革措施，且 Fed 獨立性與政策可信度未受影響，將有助維持美元地位。此外，隨美國逐步明確對外經貿政策，AI 產業成長題材將吸引資金流向特定非美貨幣。原物料市場方面，地緣政治風險與大國競爭仍持續牽動價格表現。另一方面，海灣國家能源產能恢復速度及全球航運瓶頸等結構性因素，亦使得商品價格難以回落至衝突前水準。而隨著 AI 與新興科技應用持續擴展，相關大宗商品價格具備中長期上行空間。