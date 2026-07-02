吳乃仁賤賣台糖土地遭管收卻因台糖「撤回聲請」獲釋 經長這樣說

前民進黨祕書長、台糖前董事長吳乃仁因台糖土地賤賣案遭強制執行，於今年6月中旬被台中地院管收，但才關12天就獲釋，主因是債權人台糖提出撤回管收聲請。經濟部長龔明鑫2日上午受訪表示，主因是吳乃仁律師承諾最遲將於今年7月20日前提出協商或清償計畫，台糖被動撤回，也盼債務協商順利。

台糖1日晚間針對台糖撤回對債務人吳乃仁之管收聲請，作出說明。第一，台中高分院2026年6月22日就吳乃仁管收召開抗告庭，台糖公司代理人基於「促使債務人出面協商清償債務」之管收目的已達，應庭詢而撤回管收聲請，非主動申請撤回。台糖聲請管收目的在促使債務人履行清償義務並保障債權，並非處罰或最終目的。

第二，台糖表示，本案審理期間，債務人代理律師強調會與台糖公司進行債務協商並提出清償計畫，台糖公司基於管收係促使債務人出面協商債務清償的手段已達，乃應庭而決定先行撤回管收聲請，並表示如果債務人未出面進行協商，將會再向法院聲請管收。

第三，債務人代理律師承諾最遲將於115年7月20日前提出協商或清償計畫。台糖會緊盯該計畫，務必維護公司權益。