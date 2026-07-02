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AI 革命還是泡沫？下半年這三大關鍵值得留意

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
富邦財經趨勢論壇2日舉行。記者崔馨方／攝影
富邦財經趨勢論壇2日舉行。記者崔馨方／攝影

台股2日開低震盪，截至上午10點半，盤中指數逐漸收斂，但仍持續於平盤下附近震盪，盤中最高暫達46,860點。對此，法人建議投資人留意全球供應鏈供給、全球央行政策走向、AI投資效益待進一步觀察。

針對影響下半年全球政經情勢的三大核心主軸，富邦金控首席經濟學家羅瑋表示，首先是全球經濟如何因應供給面衝擊。市場關注中東衝突對全球能源供應、跨產業供應鏈及各國經濟帶來的負面影響，相關風險仍具高度不確定性。

其次，各國央行貨幣政策走向分歧。先進國家面臨再通膨壓力，新興市場則須在匯率穩定與經濟成長之間取得平衡，後續政策調整將牽動全球資金流向與市場波動。

第三，AI資本支出帶來的潛在影響持續受到市場關注。隨大型科技企業擴大AI投資，美國及全球科技供應鏈同步受惠，但龐大資本支出的長期效益與外溢效應，仍有待進一步觀察。

AI是否形成泡沫？羅瑋分析，需觀察究竟是「估值泡沫」還是「技術泡沫」，技術泡沫通常源於高估技術普及速度與獲利能力、低估商業化難度，過去包括網路泡沫、太陽能與清潔能源、區塊鏈及元宇宙等，都曾出現類似情況。

至於估值泡沫，則是資產價格漲幅遠超基本面，並透過新敘事合理化高估值，過去日本資產泡沫、網路泡沫、次貸危機及加密貨幣皆為代表案例。

羅瑋表示，目前AI產業確實存在局部泡沫現象，部分缺乏核心技術與明確獲利模式的「AI概念股」，未來恐面臨評價修正壓力。不過，具備技術門檻、實際應用與獲利能力的企業，仍有望在AI生產力革命中持續受惠。

中東 美國 富邦金控 台股

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