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勞動基金最新績效 5個月賺逾2兆元

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導

勞動基金運用局昨公布整體勞動基金最新績效。今年截至五月底，整體勞動基金規模達八六一一五億元，前五個月累積收益數兩兆一二五二億元，收益率廿七點七％，五月單月就賺入五八六○億元，單月收益數排名史上第二高。勞動基金運用局副局長劉麗茹表示，六月國際股市下跌，有休息意味，預估將是平盤表現。

勞動基金運用局統計，今年截至五月底，勞動基金規模為八兆六一一五億元，收益數為二兆一二五二億元，收益率廿七點七％。其中，新制勞退基金規模五兆六一九八點一億元，收益率廿七點一％；舊制勞退基金規模一兆一二七二點一億元，收益率四十一點七五％。勞保基金運用規模一兆六一二六點三億元，收益率廿四點五一％；就保基金規模一八七一點三億元，收益率一點二％。

劉麗茹說，全球金融市場延續四月反彈走勢，在企業獲利表現穩健、科技產業投資動能持續帶動下，主要股市普遍上揚，其中，人工智慧相關產業及大型科技股表現亮眼。

劉麗茹指出，今年股市漲幅明顯，尤其台股表現大好，光是今年一月到五月台股漲幅達五十四點四五％，已是去年全年漲幅廿五點七％的兩倍。勞動基金單月收益數排行前五高，有四個月份都落在今年。

展望未來，劉麗茹說，劇烈震盪是近來股市趨勢，國際股市在六月均下跌，台股僅微幅上漲，市場有休息意味，預估六月勞動基金收益將是平盤表現。

勞動基金 勞保基金 基金

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