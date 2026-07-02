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台股交易 2方向延長時間

聯合報／ 記者朱漢崙陳儷方藍鈞達／台北報導
證交所董事長林修銘表示，台股交易時間相對較短，目前評估最理想的方案是維持「一盤到底」，並延長一或一個半小時，或是和日股收盤時間下午三時卅分一致（台灣時間二時卅分）。聯合報系資料照片 莊淳詠
證交所董事長林修銘表示，台股交易時間相對較短，目前評估最理想的方案是維持「一盤到底」，並延長一或一個半小時，或是和日股收盤時間下午三時卅分一致（台灣時間二時卅分）。聯合報系資料照片 莊淳詠

證交所董事長林修銘表示，台股交易時間相對較短，目前評估最理想的方案是維持「一盤到底」，並延長一或一個半小時，或是和日股收盤時間下午三時卅分一致（台灣時間二時卅分），但前提仍是券商ＩＴ系統能否有足夠的韌性配合執行，當前券商資訊系統穩定比起延長交易時間更重要。

林修銘昨在立法院財委會備詢指出，台股與各國主要股市相比，交易時間的確較短，對於延長交易時間和國際接軌，正和券商溝通當中。他說，台股現在是一盤到底，券商希望若交易時間延長，也能一盤到底。

林修銘會後受訪時說，系統的穩定絕對優先於延長交易時間，當前重要的是確保股市交易時的資訊系統穩定，券商不要再發生系統擁塞而當機、轉圈圈等損及投資人權益的問題，因為能否延長交易和券商的資訊系統容量有關，因此要等到券商的資訊系統穩定，才能推動延長交易時間。

股市投資專家表示，延長交易時間，對一般投資人看盤會更辛苦，因為原本專注台股的時間集中在上半天，延長後就得持續關注到下午。

對當沖客而言，延長交易等於提供更多操作當沖的機會，可操作的時間拉長，當沖次數就能增加。專家表示，結合現有的盤後期貨交易，延長股市交易時間將促使市場呈現幾乎廿四小時不收盤的連續性。

券商公會理事長、台新證董事長陳俊宏則說，台股目前交易量大、波動也大，延長交易時間茲事體大，「建議再看看」，現階段讓市場穩定成長比較重要。

市場人士表示，對券商來說，交易時間拉長，營業員、後台、客服、資訊維運及銀行交割作業都必須配合延後，系統穩定度與作業成本也會同步提高。

台股 日股 證交所

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