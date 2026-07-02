國泰金控啟動3大改革

針對國泰世華銀前董事長郭明鑑兼任世芯—KY獨立董事的內控失靈及後續衝突，國泰金控總經理李長庚昨率國泰人壽、國泰世華銀、產險、證券及投信子公司高層鞠躬道歉，表示國泰金將展開三大改革。

國泰金昨舉辦國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇，董事長蔡宏圖因要事缺席，由副董事長蔡宗翰代表。李長庚指出，這段時間外界的批評指教，都會虛心接納並感激。事件發生後，蔡宏圖第一時間召集金控與子公司高層開會，要求全力解決。

李長庚說，首先，國泰金將聘外部顧問，從金控到各子公司，逐步就制度、規章辦法、作業流程及資訊系統串接等進行檢視，建立定期檢視機制。

李長庚坦言，「這就是個烏龍」，國泰投信去年七月未完成與金控申報資料的比對，也導致申報落差未被及時發現。國泰金也說明，郭明鑑有向金控、銀行利害關係人系統申報；但可能沒有注意到投信相關規範，因此國泰投信資訊系統沒有看到郭明鑑申報擔任世芯—KY獨董的資料。

第二，針對高階主管兼職，未來將採「原則禁止、例外核准」。李長庚說，除非是聯合信用卡中心、財金公司等與業務或金融相關的職務，其他兼職原則上禁止。他也已請辭開發國際常務董事職務。

第三，李長庚強調，國泰金注重永續發展，公司治理也是永續經營的重要一環，未來會持續在制度上改善。李長庚引用邱吉爾名言「不要浪費一場好危機」（Never let a good crisis go to waste），希望國泰的教訓，「金融同業都能學到。」

本次事件起因於郭明鑑兼任世芯—KY獨董，國泰投信未及時納入利害關係人管制名單，旗下八檔基金及代操的全權委託帳戶仍持有、交易世芯—KY股票。

國泰投信後續重新計算基金淨值與全委帳戶，共需賠償近十億元。李長庚說明，金控法、銀行法授信、投信投顧法對「利害關係人」的範疇與法律效力不同。一般金控、銀行、人壽、產險、證券關係人交易，是只要董事會決議、三家比價、交易價格不得優於其他同業對象三條件即可交易；投信投顧相關規範則是「不能做交易」。